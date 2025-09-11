Ultima ora
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
11 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean

ACTUALITATE
Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean
Cazul devenit viral în ”ochii” ANAF / foto: Playtech

Un caz șocant descoperit de ANAF la Cluj ar putea intra în istorie ca una dintre cele mai mari fraude fiscale la nivel individual din România. Un bărbat din Cluj-Napoca a înregistrat venituri de aproape 172 de milioane de lei (circa 34,4 milioane de euro) fără să declare și fără să plătească vreun impozit.

Venituri record nedeclarate, de peste 170 milioane lei

În cadrul controalelor efectuate în trimestrul al doilea din 2025, ANAF a descoperit la Cluj trei persoane fizice cu venituri nedeclarate de 337 milioane lei. Cel mai spectaculos caz este cel al unui clujean cu venituri de 171,9 milioane lei, pentru care Fiscul a stabilit de plată 47,5 milioane lei, sumă ce include impozitul datorat și accesoriile aferente.

Celelalte două persoane vizate din același județ au înregistrat venituri nedeclarate de 130,7 milioane lei, respectiv 34,4 milioane lei. În total, pentru aceste trei cazuri, ANAF a calculat obligații fiscale suplimentare de 93 milioane lei.

Creștere spectaculoasă a controalelor

Datele oficiale arată că doar în trimestrul al doilea din 2025, ANAF a efectuat 167 de controale pe zona persoanelor fizice cu averi mari, comparativ cu 132 în primul trimestru. De asemenea, veniturile constatate suplimentar au crescut spectaculos, de la 81,5 milioane lei la 398 milioane lei, adică de aproape cinci ori.

Doar cazurile de la Cluj reprezintă 85% din această sumă, semn că regiunea a intrat puternic în vizorul Fiscului.

Diferență uriașă față de cazurile anterioare

Pentru comparație, cel mai mare caz descoperit în primul trimestru al anului a fost cel al unui bucureștean din Sectorul 4, care nu declarase venituri de 7,5 milioane lei – o sumă de peste 20 de ori mai mică decât recordul de la Cluj.

Această diferență arată nu doar amploarea fraudei din județul Cluj, ci și faptul că ANAF a început să intensifice verificările asupra persoanelor cu averi considerabile.

Ce urmează pentru cei vizați

Cei trei clujeni vor trebui să plătească nu doar impozitele pe veniturile nedeclarate, ci și penalități și dobânzi care ridică sumele la cote uriașe. Dacă refuză sau nu pot achita obligațiile, Fiscul poate apela la popriri, executări silite sau chiar sesizări penale pentru evaziune fiscală.

În același timp, dosarele lor sunt un semnal de alarmă privind modul în care persoane cu venituri uriașe reușesc să ocolească plata taxelor, în timp ce contribuabilii de rând sunt obligați să respecte fiecare regulă fiscală.

