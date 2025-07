Apple testează o funcție care te-ar putea proteja pe FaceTime. Cum va funcționa pe iOS 26, șansele să devină realitate

În cadrul celei mai recente versiuni beta a sistemului de operare iOS 26, Apple a introdus o funcție experimentală de siguranță în aplicația FaceTime, care poate opri automat atât imaginea, cât și sunetul în timpul unui apel video, dacă algoritmul detectează nuditate.

Funcția, denumită Sensitive Content Warning, a fost descoperită de utilizatorul X (fost Twitter) @iDeviceHelpus și nu este activată implicit, dar poate fi accesată din setările aplicației FaceTime, potrivit unui material publicat de Engadget.

La detectarea unui conținut considerat sensibil, sistemul afișează următorul mesaj pe ecran: „Audio and video are paused because you may be showing something sensitive. If you feel uncomfortable, you should end the call” – „Funcțiile audio și video sunt întrerupte pentru că s-ar putea să ai parte de conținut sensibil. Dacă te simți inconfortabil ar trebui să închei acest apel”.

Funcția este implementată printr-un sistem de învățare automată care rulează exclusiv pe dispozitivul utilizatorului. Apple a subliniat că nu colectează și nu are acces la datele video sau foto analizate în acest proces.

Funcția Apple face parte dintr-un set mai larg de măsuri pentru siguranța copiilor în mediul digital

Conform documentației oficiale Apple, această funcție face parte din inițiativa Communication Safety, destinată în principal conturilor minorilor din cadrul sistemului Family Sharing.

Comunicarea și protecția minorilor au fost un punct central în strategiile recente ale companiei. Sistemul este capabil să analizeze foto și video atașate în conversații și să le blocheze dacă se consideră că acestea conțin nuditate, oferind în același timp recomandări utile utilizatorului cu privire la pașii pe care îi poate urma.

Deși destinată inițial conturilor copiilor, funcția poate fi activată și de către utilizatorii adulți în versiunea beta actuală, ceea ce sugerează că Apple testează nivelul general de acceptare și utilitate a acesteia.

Un pas spre siguranță sau o controversă în formare?

Această funcție reflectă o preocupare reală pentru siguranța online, în special în rândul celor mai vulnerabili utilizatori. Totuși, introduce și întrebări despre limitele confidențialității în apelurile video și despre riscul de blocări eronate.

Apple insistă asupra faptului că analizele sunt efectuate local, fără transfer de date către servere externe, dar rămâne de văzut dacă publicul larg va primi pozitiv o astfel de măsură.

Fiind o funcție aflată în testare, nu este garantată integrarea sa în versiunea finală a iOS 26, care urmează să fie lansată în cursul anului. Publicul larg va putea testa această funcționalitate începând cu luna iulie, odată cu lansarea beta-ului public.