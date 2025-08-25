Ultima ora
Apple dă în judecată Oppo pentru furt de secrete comerciale legate de Apple Watch și cipuri
Apple a intentat un proces împotriva companiei chineze Oppo, acuzând-o că a recrutat un fost inginer de top din echipa Apple Watch pentru a obține în mod ilegal secrete comerciale. Plângerea, depusă în instanța federală din California, vizează atât pe inginerul Cheng Shi, cât și pe Oppo și subsidiara sa americană, Innopeak. Cazul are potențialul de a tensiona și mai mult relațiile dintre giganții tehnologici americani și rivalii lor din China, într-un moment în care competiția pe zona de senzori medicali și cipuri personalizate este mai acerbă ca niciodată.

De ce este acuzat fostul inginer Apple

Dr. Cheng Shi a lucrat la Apple din ianuarie 2020 până în iunie 2025 ca arhitect de sisteme de senzori, fiind implicat direct în dezvoltarea unor tehnologii medicale de vârf, precum senzorii ECG integrați în Apple Watch. Conform documentelor depuse de avocații Apple, Shi ar fi avut acces la planuri confidențiale, documente tehnice și specificații pentru produse nelansate încă, scrie Gizmodo.

Cu doar trei zile înainte de a-și anunța plecarea, el ar fi descărcat 63 de documente sensibile pe un stick USB, documente ce conțineau detalii despre implementările hardware și software ale senzorilor, inclusiv pentru măsurarea temperaturii. Înainte de a face acest lucru, istoricul său de căutări online ar fi inclus expresii precum „cum să ștergi un MacBook” și „poate cineva să vadă dacă am deschis un fișier pe un drive partajat?”, ceea ce, susține Apple, arată intenția de a-și ascunde urmele.

WhatsApp mizează și mai mult pe inteligența artificială, în ciuda criticilor: Testează un asistent AI pentru redactarea mesajelor pe iPhone
Apple câștigă bătălia pentru confidențialitatea datelor iCloud în Marea Britanie

Mai mult, compania acuză că Shi ar fi accesat și informații din echipa responsabilă cu proiectarea cipurilor personalizate Apple, inclusiv în zona de AI, considerată crucială pentru strategia viitoare a companiei.

Legături cu Oppo și suspiciuni de colaborare

După plecarea de la Apple, Cheng Shi a devenit lider al unei echipe de cercetare la Oppo, în biroul american al companiei, situat în Silicon Valley. În plângerea sa, Apple susține că telefonul de serviciu al lui Shi ar conține conversații cu conducerea Oppo, în care el descria modul în care își colecta informațiile înainte de plecare.

„Săptămâna aceasta îmi voi anunța echipa despre demisie. În ultima vreme am revizuit diverse materiale interne și am făcut multe întâlniri individuale pentru a colecta cât mai multe informații – vi le voi împărtăși mai târziu”, ar fi scris Shi într-un mesaj prezentat în dosar.

Apple mai susține că în ultima lună înainte de plecare, Shi a programat 33 de întâlniri unu-la-unu pe proiecte la care nu era implicat, de cinci ori mai multe decât media sa obișnuită, un semn că ar fi încercat să extragă cât mai multe date sensibile.

Când și-a anunțat demisia, Shi nu a menționat angajarea la Oppo, ci a declarat colegilor că se întoarce în China pentru a-și îngriji părinții și că nu are planuri profesionale imediate.

Impactul procesului și contextul competiției Apple–Oppo

Apple solicită instanței interzicerea utilizării de către Oppo a informațiilor furate, precum și daune financiare, cuantumul urmând să fie stabilit la proces. Acțiunea survine într-un moment în care Oppo și alți producători chinezi, precum Huawei și Xiaomi, au câștigat teren pe piața din China, punând presiune pe vânzările Apple. În 2024, compania americană ieșise din top cinci furnizori de smartphone-uri din China, însă a revenit pe primul loc în mai 2025, potrivit datelor Reuters.

Pentru Oppo, acțiunea legală ridică semne de întrebare și asupra centrului său de cercetare din Silicon Valley, despre care Apple sugerează că ar putea funcționa ca o punte pentru transferul de tehnologie. Oppo nu a comentat deocamdată acuzațiile.

Cazul evidențiază fragilitatea frontierelor dintre concurență și spionaj industrial în sectorul tehnologic. Într-o industrie unde inovațiile legate de senzori medicali, cipuri personalizate și inteligență artificială pot decide liderii pieței, tentația de a atrage specialiști cu acces la informații confidențiale este uriașă.

Procesul Apple–Oppo este doar cel mai recent episod dintr-o serie de confruntări dintre companii americane și rivalii lor chinezi, care reflectă miza enormă a dominației tehnologice globale. Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea deveni un precedent important pentru protejarea secretelor comerciale și pentru relațiile dintre giganții din Silicon Valley și competitorii lor din Asia.

