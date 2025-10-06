Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special

România se pregătește să intre în era numerelor de înmatriculare de lux, inspirată din modelul Dubaiului. Un proiect de lege depus recent în Parlament prevede posibilitatea ca șoferii să achiziționeze numere de înmatriculare preferențiale, compuse din doar o singură cifră sau literă. Aceste plăcuțe nu vor putea fi cumpărate direct, ci doar prin licitație publică, iar prețurile de pornire pot depăși 25.000 de lei – o sumă pe care doar pasionații de exclusivitate și colecționarii de automobile de top ar fi dispuși să o plătească.

Ideea aduce în România un concept deja consacrat în state precum Emiratele Arabe Unite, unde plăcuțele unice au devenit simboluri de statut. În Dubai, numerele scurte se vând în licitații cu milioane de dolari – recordul aparținând combinației „P7”, adjudecată cu aproape 15 milioane. România ar putea deveni, astfel, prima țară din Europa de Est care introduce un sistem similar, dar adaptat cadrului legislativ local.

Cum vor funcționa numerele preferențiale

Proiectul de lege, inițiat de deputatul Lucian Mușat, propune crearea unei categorii speciale de numere de înmatriculare care să conțină între 1 și 5 caractere – cifre sau litere, în orice combinație permisă de lege. Regula principală este că abrevierile județului (precum B, IF, CT, AG sau CJ) vor rămâne obligatorii, însă partea finală a numărului va putea fi personalizată complet.

Astfel, un număr de tipul „B-1”, „CT-A” sau „PH-007” ar putea deveni realitate, cu condiția ca solicitantul să câștige licitația publică. Pentru început, Ministerul de Interne va publica online combinațiile disponibile, iar cei interesați vor putea depune oferte timp de cinci zile. La final, plăcuța va fi atribuită celui care oferă suma cea mai mare.

Prețul de pornire va fi stabilit în funcție de raritatea combinației: 500 de euro pentru plăcuțele cu cinci caractere (ex. „B-12345”), 1.000 de euro pentru cele cu trei caractere, până la 5.000 de euro pentru numerele cu o singură cifră sau literă, considerate exclusiviste. În lei, echivalentul poate depăși ușor pragul de 25.000 la licitațiile cele mai competitive.

Pentru comparație, în prezent, un număr preferențial costă doar 45 de lei – însă acesta permite doar alegerea combinației de litere și cifre în formatul clasic (ex. „B-99-AAA”).

De ce ar plăti cineva 25.000 de lei pentru o plăcuță auto

Dincolo de exclusivitate, plăcuțele cu numere scurte pot deveni veritabile investiții. În piețele internaționale, cum este cea din Emirate, anumite combinații – de exemplu, o singură cifră sau o literă reprezentativă – și-au dublat sau triplat valoarea în timp. În România, deși scopul oficial este strângerea de fonduri la bugetul de stat, proiectul are potențialul de a crea o piață secundară pentru colecționari.

Proiectul de lege prevede și că numerele achiziționate vor putea fi ulterior transferate – gratuit sau contra cost – către alte persoane. Totuși, sunt interzise combinațiile obscene, politice, religioase sau rasiste, precum și cele care pot fi confundate cu însemne oficiale.

Pentru unii șoferi, deținerea unui număr unic nu va fi doar o chestiune de mândrie, ci și o modalitate de diferențiere. Într-o piață auto unde modelele premium sunt tot mai accesibile, exclusivitatea se mută din zona mașinii în cea a detaliilor: plăcuța de înmatriculare devine noul simbol de statut.

Ce urmează pentru proiectul de lege

Dacă legea va fi adoptată, România va deveni una dintre puținele țări europene cu sistem de licitații pentru numerele auto. Veniturile obținute ar urma să fie direcționate către bugetul Ministerului Afacerilor Interne, iar o parte ar putea finanța digitalizarea serviciilor publice de înmatriculare.

Deocamdată, proiectul se află în dezbatere parlamentară, însă interesul public este ridicat. Dacă va fi implementat, românii vor putea, în sfârșit, să își cumpere nu doar mașina visurilor, ci și un număr de înmatriculare pe măsura ambițiilor lor.