Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
06 oct. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special

ACTUALITATE
Apogeul numerelor preferențiale în România - de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
Număr de înmatriculare preferențial dus la extrem / foto: Hax Photography

România se pregătește să intre în era numerelor de înmatriculare de lux, inspirată din modelul Dubaiului. Un proiect de lege depus recent în Parlament prevede posibilitatea ca șoferii să achiziționeze numere de înmatriculare preferențiale, compuse din doar o singură cifră sau literă. Aceste plăcuțe nu vor putea fi cumpărate direct, ci doar prin licitație publică, iar prețurile de pornire pot depăși 25.000 de lei – o sumă pe care doar pasionații de exclusivitate și colecționarii de automobile de top ar fi dispuși să o plătească.

Ideea aduce în România un concept deja consacrat în state precum Emiratele Arabe Unite, unde plăcuțele unice au devenit simboluri de statut. În Dubai, numerele scurte se vând în licitații cu milioane de dolari – recordul aparținând combinației „P7”, adjudecată cu aproape 15 milioane. România ar putea deveni, astfel, prima țară din Europa de Est care introduce un sistem similar, dar adaptat cadrului legislativ local.

Cum vor funcționa numerele preferențiale

Proiectul de lege, inițiat de deputatul Lucian Mușat, propune crearea unei categorii speciale de numere de înmatriculare care să conțină între 1 și 5 caractere – cifre sau litere, în orice combinație permisă de lege. Regula principală este că abrevierile județului (precum B, IF, CT, AG sau CJ) vor rămâne obligatorii, însă partea finală a numărului va putea fi personalizată complet.

Vezi și:
De ce sunt respinse mașinile la RAR în 2025 – cele mai comune defecțiuni și ce poți să faci dacă autoturismul nu trece testul

Astfel, un număr de tipul „B-1”, „CT-A” sau „PH-007” ar putea deveni realitate, cu condiția ca solicitantul să câștige licitația publică. Pentru început, Ministerul de Interne va publica online combinațiile disponibile, iar cei interesați vor putea depune oferte timp de cinci zile. La final, plăcuța va fi atribuită celui care oferă suma cea mai mare.

Prețul de pornire va fi stabilit în funcție de raritatea combinației: 500 de euro pentru plăcuțele cu cinci caractere (ex. „B-12345”), 1.000 de euro pentru cele cu trei caractere, până la 5.000 de euro pentru numerele cu o singură cifră sau literă, considerate exclusiviste. În lei, echivalentul poate depăși ușor pragul de 25.000 la licitațiile cele mai competitive.

Pentru comparație, în prezent, un număr preferențial costă doar 45 de lei – însă acesta permite doar alegerea combinației de litere și cifre în formatul clasic (ex. „B-99-AAA”).

De ce ar plăti cineva 25.000 de lei pentru o plăcuță auto

Dincolo de exclusivitate, plăcuțele cu numere scurte pot deveni veritabile investiții. În piețele internaționale, cum este cea din Emirate, anumite combinații – de exemplu, o singură cifră sau o literă reprezentativă – și-au dublat sau triplat valoarea în timp. În România, deși scopul oficial este strângerea de fonduri la bugetul de stat, proiectul are potențialul de a crea o piață secundară pentru colecționari.

Proiectul de lege prevede și că numerele achiziționate vor putea fi ulterior transferate – gratuit sau contra cost – către alte persoane. Totuși, sunt interzise combinațiile obscene, politice, religioase sau rasiste, precum și cele care pot fi confundate cu însemne oficiale.

Pentru unii șoferi, deținerea unui număr unic nu va fi doar o chestiune de mândrie, ci și o modalitate de diferențiere. Într-o piață auto unde modelele premium sunt tot mai accesibile, exclusivitatea se mută din zona mașinii în cea a detaliilor: plăcuța de înmatriculare devine noul simbol de statut.

Ce urmează pentru proiectul de lege

Dacă legea va fi adoptată, România va deveni una dintre puținele țări europene cu sistem de licitații pentru numerele auto. Veniturile obținute ar urma să fie direcționate către bugetul Ministerului Afacerilor Interne, iar o parte ar putea finanța digitalizarea serviciilor publice de înmatriculare.

Deocamdată, proiectul se află în dezbatere parlamentară, însă interesul public este ridicat. Dacă va fi implementat, românii vor putea, în sfârșit, să își cumpere nu doar mașina visurilor, ci și un număr de înmatriculare pe măsura ambițiilor lor.

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Recomandări
Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an
Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
RECENZIE
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
RECENZIE
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Playtech Știri
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...