Aplicația care îți taie pofta de mâncare, la propriu. Cum ar ajuta să nu mai mănânci fără limite

Un start-up din Elveția vrea să schimbe felul în care te raportezi la mâncarea de tip fast-food. Bewe Lab, o companie născută din cercetări universitare, pregătește lansarea unei aplicații care ar putea deveni o unealtă surprinzătoare împotriva obiceiurilor alimentare nocive. Proiectul combină știința neurologiei cu atractivitatea jocurilor video, propunând o metodă de recondiționare a creierului prin mișcări repetitive și feedback vizual.

Cum a apărut ideea din spatele aplicației

Totul a început dintr-o întâmplare. Lucas Spierer, directorul laboratorului de cercetare în neuroștiințe al Universității din Fribourg, lucra la o interfață de reabilitare motorie pentru pacienții care suferiseră accidente vasculare cerebrale. Proiectul inițial, numit Neuria, nu avea nicio legătură cu alimentația sau cu dependențele. Însă, în timpul testelor, echipa a observat un fenomen neașteptat: participanții își modificau preferințele față de obiectele prezentate pe ecran.

Barnabé Delarze, manager de dezvoltare la Bewe Lab, povestește că acest efect secundar i-a făcut să schimbe direcția cercetării. S-a dovedit că interacțiunea constantă cu anumite imagini poate influența atitudinea față de alimente bogate în zahăr și grăsimi. Astfel, dintr-un program de recuperare medicală, s-a născut ideea unei aplicații capabile să reducă dorința pentru alimente considerate adictive, precum băuturile carbogazoase, burgerii sau dulciurile.

Cum funcționează jocul care îți schimbă preferințele alimentare

Bewe este conceput sub forma unui joc video ușor de folosit, dar atent calibrat pentru a stimula modificări de comportament. După ce îl deschizi, ești invitat să selectezi alimentele de care vrei să te desprinzi: poate fi vorba de sucuri, kebab sau deserturi cu mult zahăr. Odată ce ai făcut alegerile, începe adevărata provocare.

Interfața este împărțită în două zone. În partea superioară apar imagini cu mâncăruri sănătoase – fructe, legume – și cu produsele nesănătoase selectate anterior. În partea de jos rulează minijocuri, de tip „brick breaker”, în care trebuie să atragi spre tine doar alimentele bune, evitându-le pe cele dăunătoare. Mișcările repetate, asociate cu aceste imagini, îți „antrenează” creierul să respingă tentațiile din viața reală.

Specialiștii explică faptul că nu jocul în sine produce schimbarea, ci acțiunea de a lua sau refuza alimente virtuale. Prin vizualizare constantă și gesturi fizice, îți recondiționezi reacțiile inconștiente. Există deja cazuri documentate: o utilizatoare care consuma zilnic aproape un litru și jumătate de băutură carbogazoasă a ajuns, după câteva săptămâni de utilizare, să fie complet dezgustată de sucuri.

Planuri de extindere și impactul potențial

Deși aplicația este încă în stadiu de testare, Bewe Lab pregătește lansarea oficială pentru începutul anului 2026. Până atunci, echipa intenționează să adauge mai multe tipuri de jocuri și să extindă lista de alimente considerate problematice. Ambițiile nu se opresc însă aici: în viitor, aceeași tehnologie ar putea fi folosită pentru a combate dependențe de altă natură, de la tutun și alcool până la droguri ușoare.

Dacă planul reușește, costurile uriașe ale tratamentelor pentru obezitate și alte afecțiuni asociate ar putea fi reduse semnificativ. Ideea de a folosi jocurile video pentru a combate dependențe reale este încă nouă, dar are potențialul de a deschide un drum complet diferit în domeniul sănătății publice.

Bewe ridică o întrebare esențială: poate o aplicație mobilă să schimbe cu adevărat modul în care îți alegi mâncarea? Răspunsul îl vei afla doar testând-o atunci când va fi disponibilă, însă cercetările de până acum oferă motive de optimism. Această combinație de știință și divertisment ar putea deveni, în câțiva ani, o alternativă inovatoare la dietele stricte și la medicamentele costisitoare.