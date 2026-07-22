ANM a emis noi coduri portocalii și roșii de furtuni. În unele zone va ploua cât într-o lună

Meteorologii prognozează perioade de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, însoțite de averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele pot depăși 80-90 km/h.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile de apă vor ajunge la 90-110 l/mp, iar izolat pot depăși 120 l/mp.

După expirarea codului roșu, județul Tulcea va rămâne sub cod portocaliu în intervalul 23 iulie, ora 06:00 – 12:00. În această perioadă sunt așteptate în continuare averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, cu rafale de 70-90 km/h și cantități de apă de 20-40 l/mp, iar izolat de peste 50 l/mp.

Coduri portocalii și galbene în mai multe regiuni ale țării

ANM a emis și o avertizare cod portocaliu valabilă în intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 06:00 pentru județele Galați, Brăila și Constanța, precum și pentru estul județelor Ialomița și Călărași.

În aceste zone sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Viteza rafalelor va ajunge la 70-90 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 30-50 l/mp, pe arii restrânse putând atinge 70-90 l/mp.

Tot pentru intervalul 22 iulie, între orele 10:00 și 18:00, este în vigoare un alt cod portocaliu care vizează nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Meteorologii avertizează că și aici vor fi averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice și vijelii, cu rafale de 70-90 km/h. Cantitățile de apă estimate sunt de 30-50 l/mp, iar local pot ajunge la 70-90 l/mp.