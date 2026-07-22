ANM a emis noi coduri portocalii și roșii de furtuni. În unele zone va ploua cât într-o lună
România rămâne sub influența unui nou episod de vreme severă, după ce furtunile din ultimele zile au produs inundații și pagube importante în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările și a emis noi coduri galben, portocaliu și roșu pentru intervalul 22-23 iulie, anunțând ploi torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și cantități foarte mari de apă. În același timp, meteorologii atrag atenția că temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente.
Cod roșu în județul Tulcea. Sunt așteptate cantități foarte mari de apă
Cea mai severă avertizare emisă de ANM vizează județul Tulcea, unde intră în vigoare un cod roșu de vreme severă valabil în intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 06:00.
Meteorologii prognozează perioade de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, însoțite de averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele pot depăși 80-90 km/h.
În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile de apă vor ajunge la 90-110 l/mp, iar izolat pot depăși 120 l/mp.
După expirarea codului roșu, județul Tulcea va rămâne sub cod portocaliu în intervalul 23 iulie, ora 06:00 – 12:00. În această perioadă sunt așteptate în continuare averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, cu rafale de 70-90 km/h și cantități de apă de 20-40 l/mp, iar izolat de peste 50 l/mp.
Coduri portocalii și galbene în mai multe regiuni ale țării
ANM a emis și o avertizare cod portocaliu valabilă în intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 06:00 pentru județele Galați, Brăila și Constanța, precum și pentru estul județelor Ialomița și Călărași.
În aceste zone sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Viteza rafalelor va ajunge la 70-90 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 30-50 l/mp, pe arii restrânse putând atinge 70-90 l/mp.
Tot pentru intervalul 22 iulie, între orele 10:00 și 18:00, este în vigoare un alt cod portocaliu care vizează nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.
Meteorologii avertizează că și aici vor fi averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice și vijelii, cu rafale de 70-90 km/h. Cantitățile de apă estimate sunt de 30-50 l/mp, iar local pot ajunge la 70-90 l/mp.
În același timp, mai multe regiuni se află sub incidența codurilor galbene.
Prima avertizare este valabilă pe 22 iulie, între orele 10:00 și 18:00, pentru nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse poate cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.
Cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat pot depăși 40-50 l/mp.
O a doua avertizare cod galben este valabilă între 22 iulie, ora 18:00, și 23 iulie, ora 06:00, pentru estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali. Și în aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și, izolat, grindină de 1-3 centimetri.
Bucureștiul se răcește și intră sub avertizare de vreme instabilă
Capitala se află, de asemenea, sub incidența fenomenelor de instabilitate atmosferică.
Potrivit prognozei speciale emise de meteorologi, vremea se va răci, iar temperatura maximă va fi în jurul valorii de 20 de grade, în timp ce minima va coborî la 14-15 grade.
Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-40 l/mp, iar izolat în jurul a 50 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor, când rafalele vor putea atinge 50-70 km/h. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și condiții de ceață.
Elena Mateescu: În unele zone va ploua într-o zi cât într-o lună
Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că noile avertizări sunt justificate de cantitățile foarte mari de precipitații estimate în anumite regiuni.
„La ora 9:00 a intrat în vigoare deja atenționarea meteorologică de cod galben emisă de ieri de Administrația Națională de Meteorologie pentru zone extinse din sudul, centrul și estul României, respectiv Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, dar și sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Orientali și Meridionali. Vorbim de cantități de apă de 20-30 l/m², izolat peste 40-50 l/m². Inclusiv municipiul București se află în această zonă a codului galben. Codul portocaliu va intra în vigoare de la ora 12:00 până în această seară, la ora 22:00 pentru șase județe – Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județului Ialomița și Călărași. Aversele vor fi torențiale și, ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 l/m², pe arii restrânse peste 70 l/m²”, a declarat Elena Mateescu.
Șefa ANM a subliniat că valorile estimate sunt comparabile cu media precipitațiilor înregistrate într-o lună de iulie.
„Valoarea de 70 l/m² reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră. Depinde de regiune, desigur, 70-80 l/m² este media multianuală a unei luni iulie în țara noastră și mai ales pentru zona Dobrogei, vorbim de cantități mult mai reduse ca și medie multianuală 35-45 l/m².”
Aceasta a atras atenția că, în special în Dobrogea, modelele de prognoză indică precipitații importante, situație care necesită o atenție sporită și din punct de vedere hidrologic.
Referitor la temperaturi, Elena Mateescu a precizat că masa de aer rece va influența vremea cel puțin până la sfârșitul săptămânii.
„Este o masă de aer mai rece care rămâne de interes cel puțin până la finalul acestei săptămâni, cu mici variații de la o zi la alta. Contăm pe valori astăzi, de pildă, între 15 până la 28-29 de grade cel mult în partea de sud-vest a țării, pentru ca și în Capitală să contăm doar pe valori în jurul a 23-24 de grade. Minimele vor fi destul de coborâte, 7-8 grade în depresiuni, până la cel mult 19-20 de grade doar în zona litoralului sau în extremitatea de sud a țării.”
Ea a adăugat că, în mod normal, luna iulie ar fi trebuit să aducă temperaturi mult mai ridicate, apropiate de pragurile specifice caniculei.