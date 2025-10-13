Apare cel mai mare mall din România. Suprafața o va depăși astfel pe cea a AFI Cotroceni

Nordul Capitalei se pregătește pentru o nouă transformare de amploare. După ani de stabilitate în topul celor mai vizitate centre comerciale din țară, unul dintre cele mai populare mall-uri din București urmează să treacă printr-o extindere majoră. Odată finalizate lucrările, acesta va deveni cel mai mare mall din România, depășind în suprafață cunoscutul AFI Cotroceni.

Extinderea Băneasa Shopping City va schimba topul mall-urilor din România

Centrul comercial Băneasa Shopping City a început demersurile pentru o extindere semnificativă, proiectul incluzând construirea unui nou corp de clădire și renovarea spațiilor comerciale existente. Extinderea va transforma complexul într-unul de dimensiuni record, depășind suprafața actuală a mall-ului AFI Cotroceni, liderul de până acum pe piața de retail.

Planul de dezvoltare se va desfășura pe un teren de aproximativ 23.000 de metri pătrați, situat în fața intrării principale a centrului comercial. În prezent, acea zonă este ocupată de parcarea mall-ului, însă urmează să fie transformată într-un spațiu dedicat noilor facilități comerciale.

Investiții majore într-un proiect de referință pentru retailul românesc

Compania Băneasa Developments, care administrează complexul, este controlată indirect de omul de afaceri Gabriel „Puiu” Popoviciu, unul dintre cei mai influenți antreprenori din România. Sub coordonarea sa, proiectul Băneasa Shopping City s-a impus de-a lungul anilor drept unul dintre cele mai profitabile și moderne centre comerciale din Europa de Est.

Ultima extindere semnificativă a mall-ului a avut loc în 2010, când a fost construit cinematograful din spatele corpului principal al complexului. Atunci, investiția totală s-a ridicat la 22 de milioane de euro, sumă care a acoperit nu doar construcția cinematografului, ci și amenajarea unui centru de divertisment cu bowling, biliard, jocuri video și chiar o benzinărie.

De la inaugurare la poziția de lider în retailul românesc

Mall-ul din Băneasa a fost inaugurat în primăvara anului 2008, în urma unei investiții inițiale de 150 de milioane de euro. Cu o ofertă diversificată și peste 300 de magazine, centrul comercial a devenit rapid o destinație preferată pentru cumpărături, divertisment și restaurante.

De-a lungul anilor, Băneasa Shopping City a reușit să se mențină în topul centrelor comerciale din țară, atrăgând milioane de vizitatori anual. În prezent, acesta se află pe locul doi în clasamentul celor mai profitabile mall-uri din România, fiind foarte aproape de poziția ocupată de AFI Cotroceni.

Conform datelor financiare recente, zona comercială Băneasa a generat venituri de aproximativ 60 de milioane de euro anul trecut. Diferența față de mall-ul AFI Cotroceni, aflat pe primul loc, este de doar 500.000 de euro, ceea ce subliniază competiția strânsă dintre cele două mari centre comerciale.