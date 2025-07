Apa nu este cea mai bună opțiune pentru hidratare, arată un studiu recent. Ce recomandă experții în schimb

Suntem obișnuiți să credem că nimic nu hidratează mai bine decât apa. Campaniile de sănătate, ghidurile nutriționale și chiar aplicațiile de monitorizare a stilului de viață ne reamintesc constant să bem 2–2,5 litri de apă pe zi. Totuși, un studiu realizat la Universitatea St. Andrews din Scoția vine cu o concluzie surprinzătoare: există o băutură care menține organismul hidratat mai eficient decât apa — și acea băutură este laptele.

Conform cercetării publicate în The American Journal of Clinical Nutrition, laptele — fie el integral sau degresat — are un indice de hidratare mai ridicat decât apa plată. Asta înseamnă că, după ce este consumat, lichidul rămâne în organism pentru mai mult timp. Dar cum este posibil ca o băutură atât de banală, asociată de obicei cu calciul și creșterea oaselor, să fie un campion al hidratării?

Laptele, mai mult decât un simplu aliment

Explicația ține de compoziția nutrițională a laptelui. Acesta conține nu doar apă, ci și electroliți esențiali (precum sodiul și potasiul), proteine și glucide naturale, toate contribuind la o reținere mai eficientă a lichidelor în organism. Mai exact:

Electroliții ajută corpul să păstreze apa în țesuturi, reducând eliminarea rapidă prin urină.

Proteinele și carbohidrații încetinesc golirea stomacului, ceea ce înseamnă că fluidele sunt absorbite treptat.

Osmolaritatea echilibrată (concentrația de particule dizolvate) permite o absorbție mai eficientă la nivel celular.

În comparație, apa este rapid procesată de organism, mai ales dacă este băută în cantități mari într-un timp scurt, ceea ce duce la eliminarea ei aproape imediată.

Când e mai eficient să bei lapte decât apă

Specialiștii subliniază că apa rămâne esențială pentru hidratarea zilnică, însă în anumite situații laptele poate oferi un plus important. De exemplu:

După activitate fizică intensă , când este necesară și înlocuirea sărurilor minerale pierdute prin transpirație.

, când este necesară și înlocuirea sărurilor minerale pierdute prin transpirație. În cazul copiilor sau al persoanelor în vârstă , care sunt mai expuse riscului de deshidratare și au nevoie de o hidratare completă, nu doar lichide.

, care sunt mai expuse riscului de deshidratare și au nevoie de o hidratare completă, nu doar lichide. În episoade de deshidratare ușoară, unde reținerea apei în organism este mai importantă decât cantitatea consumată.

Totuși, există o limitare importantă: laptele nu este potrivit pentru toată lumea. Persoanele cu intoleranță la lactoză sau cu probleme digestive ar trebui să consulte medicul înainte de a-l include regulat în dietă. De asemenea, băuturile vegetale precum laptele de soia sau ovăz, deși mai ușor tolerate, nu oferă același nivel de hidratare, deoarece nu conțin aceleași tipuri și cantități de electroliți și proteine.

Concluzia cercetătorilor scoțieni este clară: hidratarea nu înseamnă doar apă, ci o combinație între lichide și nutrienți care ajută organismul să le rețină. Iar în această ecuație, laptele are un rol pe care puțini îl bănuiau.