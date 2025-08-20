Apa de ploaie, taxată în România: De ce și cum se aplică această măsură

Ultima ora
20 aug. 2025 | 15:27
de Daoud Andra

UTILE
FOTO: Freepik

În România, apa de ploaie nu este doar un fenomen natural, ci și o resursă care trebuie gestionată corespunzător. De aceea, serviciile de canalizare includ și colectarea și evacuarea apelor meteorice, ceea ce a dus la introducerea unei taxe cunoscute în spațiul public sub denumirea de „taxa pe apa de ploaie”. De-a lungul timpului, această taxă a stârnit numeroase controverse, mulți români întrebându-se dacă este legală sau justificată.

Ce este taxa pe apa de ploaie

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a clarificat recent situația, subliniind că tariful pentru serviciul de canalizare este construit pe baza tuturor costurilor pe care operatorii le suportă pentru a asigura funcționarea rețelei. Acest tarif ia în calcul cantitatea totală de apă uzată procesată – fie ea menajeră sau meteorică. Astfel, apa pluvială este facturată la același tarif ca și apele menajere, deoarece ambele parcurg același circuit de colectare, transport și epurare.

Conform Legii nr. 241/2006, serviciul de alimentare cu apă și canalizare reprezintă ansamblul activităților publice și economice destinate să asigure atât furnizarea apei potabile, cât și colectarea și evacuarea apelor uzate și meteorice din intravilanul localităților. Evacuarea apelor de ploaie este parte integrantă din serviciul de canalizare, iar costurile aferente trebuie suportate de toți utilizatorii – persoane fizice sau juridice – din unitatea administrativ-teritorială.

Legea prevede clar că finanțarea cheltuielilor curente pentru aceste servicii se face pe baze comerciale, prin tarife plătite de utilizatori. Principiile care guvernează sistemul sunt autonomia financiară a operatorilor, rentabilitatea, tratamentul egal al tuturor beneficiarilor și recuperarea integrală a costurilor. Cu alte cuvinte, banii colectați din această taxă nu reprezintă un venit suplimentar pentru autorități, ci acoperă strict cheltuielile de întreținere și funcționare a rețelei de canalizare, potrivit profit.ro.

Cum se determină volumul de apă taxat

Mai mult, legea obligă autoritățile locale să încheie contracte cu operatorii pentru colectarea și epurarea apelor pluviale, atât de pe domeniul public, cât și de pe cel privat. În cazul imobilelor de tip condominiu, contractele includ și prevederi clare privind modul de calcul și de plată al cantităților de apă meteorică.

Determinarea volumului de apă de ploaie ce urmează a fi facturat se face în două moduri, în funcție de decizia autorităților locale. Prima variantă, considerată regulă generală, se bazează pe datele furnizate lunar de Administrația Națională de Meteorologie privind cantitatea de precipitații. Aceasta se înmulțește cu suprafețele declarate de utilizatori (curți, acoperișuri, terenuri pavate) și cu coeficienți tehnici de scurgere stabiliți prin standarde. Alternativ, pot fi adoptate norme locale specifice sau formule analitice, cu condiția să fie aprobate oficial și incluse în regulamentul serviciului.

Această metodă de calcul este utilizată de peste două decenii și se aliniază practicilor europene, unde apa meteorică este tratată la fel ca apa menajeră din punct de vedere al procesării și costurilor. Deși contestată de mulți cetățeni, taxa are o bază legală solidă și reflectă nevoia reală de finanțare a infrastructurii urbane.

