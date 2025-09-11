Anunțul ANAF pentru românii care trebuie să plătească CASS ”din buzunar”. Cum se calculează corect taxele datorate la Fisc

Începând cu 1 septembrie 2025, legislația privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) s-a schimbat, iar tot mai mulți români trebuie să plătească direct această taxă. Modificările au stârnit confuzii, în special legate de modul în care se face rotunjirea sumelor datorate. Pentru a elimina aceste neclarități, ANAF a transmis o serie de clarificări oficiale care stabilesc reguli unitare pentru toți contribuabilii.

Cum se calculează corect CASS

Principala problemă semnalată în ultimele săptămâni a vizat diferențele de calcul dintre administratorii de fonduri de pensii private, fiecare aplicând alte reguli de rotunjire. Astfel, participanții primeau rezultate diferite pentru aceeași sumă.

ANAF a precizat că rotunjirea se face după aceleași principii ca la impozitul pe venit, conform articolului 66 din Codul Fiscal. Mai exact, fracțiunile mai mici sau egale cu 50 de bani se rotunjesc în jos, iar cele mai mari de 50 de bani se rotunjesc în sus.

George Moț, reprezentant ANAF, a confirmat că informarea a fost transmisă deja către toți administratorii de fonduri de pensii private, astfel încât toți contribuabilii să beneficieze de un calcul unitar și corect atunci când solicită plata pensiei private.

Cine trebuie să plătească CASS

Noile reguli introduc obligații suplimentare pentru mai multe categorii de persoane:

Coasigurații – soțul, soția și părinții fără venituri proprii, care până acum beneficiau gratuit de asigurare, trebuie să depună Declarația Unică și să achite anual 2.430 lei pentru fiecare persoană în întreținere. Plata se face în două tranșe: 25% la depunere și 75% până la 25 mai 2026.

Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 lei/lună – aceștia datorează 10% CASS pentru suma ce depășește plafonul. De exemplu, la o pensie de 4.000 lei, se plătesc 100 lei pe lună.

Persoanele fără venituri – cei care nu sunt asigurați prin alt sistem pot opta să plătească 2.430 lei pe an, prin depunerea Declarației Unice.

În schimb, rămân scutite anumite categorii: copiii până la 18 ani (sau până la 26 de ani dacă sunt elevi, studenți ori ucenici), persoanele cu handicap fără venituri, bolnavii oncologici în tratament, gravidele și lăuzele fără venituri, persoanele aflate în detenție și pensionarii care primesc sub 3.000 lei lunar.

De ce contează clarificările ANAF

Prin aceste precizări, ANAF încearcă să elimine discrepanțele și să ofere un cadru unitar de aplicare a legii. Practic, fiecare contribuabil știe acum exact cum i se calculează suma datorată și ce reguli de rotunjire se aplică.

Pentru administratorii de fonduri de pensii private, clarificarea înseamnă și o obligație de a aplica uniform aceste reguli, astfel încât participanții să nu mai constate diferențe de la o instituție la alta. În același timp, pentru contribuabili, transparența și predictibilitatea fiscală sunt esențiale pentru planificarea bugetului personal.