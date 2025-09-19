Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 10:34
de Vieriu Ionut

Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul

ACTUALITATE
Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul
Florin Marin a murit

Fotbalul românesc trece printr-un moment de profundă tristețe. O figură marcantă a sportului, care a scris pagini importante în istoria antrenoratului și a carierei de fotbalist, s-a stins din viață după o perioadă lungă de suferință. Vestea pierderii lui Florin Marin a îndurerat atât familia și prietenii apropiați, cât și întreaga comunitate fotbalistică din România.

Sfârșitul lui Florin Marin, pe patul de spital

Florin Marin a încetat din viață joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Fostul antrenor și fotbalist a fost răpus de o boală grea, care i-a afectat starea de sănătate în ultimii ani. Diagnosticat cu demență, acesta a ajuns recent în stare critică, fiind transportat de urgență la spital. Medicii au rămas rezervați încă din primele ore, iar organismul său, slăbit până la 40 de kilograme, nu a mai putut lupta.

Anunțul decesului și valul de reacții din lumea sportului

Vestea dispariției lui Florin Marin a fost făcută publică în cursul serii de joi, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către antrenorul Mihai Iosif. Acesta a transmis condoleanțe familiei și a împărtășit o imagine emoționantă cu fostul tehnician.

Vezi și:
Mihaela Rădulescu, mesaj emoţionant la trei săptămâni de la moartea lui Felix Baumgartner. „Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om. Țintește către o astfel de iubire”
Mihaela Rădulescu, prima aniversare fără Felix Baumgartner. Ce a ales să facă vedeta în ziua în care a împlinit 56 de ani

Reacțiile nu au întârziat să apară. Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj oficial:

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.”

Și clubul Steaua București a marcat momentul printr-o postare emoționantă:

„Drum lin, Florin Marin! O să rămâi pentru totdeauna în inimile suporterilor steliști!”

O carieră marcată de performanțe și respect

De-a lungul carierei sale, Florin Marin a fost nu doar un jucător respectat, ci și un antrenor apreciat. El a ocupat poziția de antrenor secund al Naționalei României, contribuind la pregătirea echipei și la menținerea spiritului competitiv.

Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un om dedicat meseriei sale, care și-a pus amprenta pe generații de sportivi. Din păcate, ultimii ani au fost umbriți de problemele de sănătate, care l-au ținut departe de teren și de activitatea sa de suflet.

Impactul pierderii pentru fotbalul românesc

Dispariția lui Florin Marin lasă în urmă un gol imens. Pentru comunitatea fotbalistică, pierderea sa nu înseamnă doar adio unui antrenor, ci și plecarea unui simbol al pasiunii și devotamentului pentru sport. Mesajele de condoleanțe din partea suporterilor, jucătorilor și cluburilor demonstrează cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.

Florin Marin rămâne în amintirea tuturor ca un profesionist care a iubit acest sport până la final și care, prin munca și devotamentul său, a lăsat o moștenire puternică în fotbalul din România.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii
Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii
Calendar zile libere 2025-2026: toate sărbătorile legale și minivacanțele. Când pică Paștele, Crăciunul și Revelionul
Calendar zile libere 2025-2026: toate sărbătorile legale și minivacanțele. Când pică Paștele, Crăciunul și Revelionul
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Iancu, despre ce s-a întâmplat pe platoul de filmări „Situationship”: „A trebuit să mă abțin”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care au un final de an pe cinste. Nu le-a mers extraordinar până acum, însă ultimele luni din 2025 vor fi de vis
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...