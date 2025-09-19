Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul

Fotbalul românesc trece printr-un moment de profundă tristețe. O figură marcantă a sportului, care a scris pagini importante în istoria antrenoratului și a carierei de fotbalist, s-a stins din viață după o perioadă lungă de suferință. Vestea pierderii lui Florin Marin a îndurerat atât familia și prietenii apropiați, cât și întreaga comunitate fotbalistică din România.

Sfârșitul lui Florin Marin, pe patul de spital

Florin Marin a încetat din viață joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Fostul antrenor și fotbalist a fost răpus de o boală grea, care i-a afectat starea de sănătate în ultimii ani. Diagnosticat cu demență, acesta a ajuns recent în stare critică, fiind transportat de urgență la spital. Medicii au rămas rezervați încă din primele ore, iar organismul său, slăbit până la 40 de kilograme, nu a mai putut lupta.

Anunțul decesului și valul de reacții din lumea sportului

Vestea dispariției lui Florin Marin a fost făcută publică în cursul serii de joi, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către antrenorul Mihai Iosif. Acesta a transmis condoleanțe familiei și a împărtășit o imagine emoționantă cu fostul tehnician.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj oficial:

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.”

Și clubul Steaua București a marcat momentul printr-o postare emoționantă:

„Drum lin, Florin Marin! O să rămâi pentru totdeauna în inimile suporterilor steliști!”

O carieră marcată de performanțe și respect

De-a lungul carierei sale, Florin Marin a fost nu doar un jucător respectat, ci și un antrenor apreciat. El a ocupat poziția de antrenor secund al Naționalei României, contribuind la pregătirea echipei și la menținerea spiritului competitiv.

Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un om dedicat meseriei sale, care și-a pus amprenta pe generații de sportivi. Din păcate, ultimii ani au fost umbriți de problemele de sănătate, care l-au ținut departe de teren și de activitatea sa de suflet.

Impactul pierderii pentru fotbalul românesc

Dispariția lui Florin Marin lasă în urmă un gol imens. Pentru comunitatea fotbalistică, pierderea sa nu înseamnă doar adio unui antrenor, ci și plecarea unui simbol al pasiunii și devotamentului pentru sport. Mesajele de condoleanțe din partea suporterilor, jucătorilor și cluburilor demonstrează cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.

Florin Marin rămâne în amintirea tuturor ca un profesionist care a iubit acest sport până la final și care, prin munca și devotamentul său, a lăsat o moștenire puternică în fotbalul din România.