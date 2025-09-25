Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

ANPC pune tunurile pe școlile și grădinițele din România. Cum o alegi pe cea mai sigură, detaliile legale care fac diferență

ACTUALITATE
ANPC pune tunurile pe școlile și grădinițele din România. Cum o alegi pe cea mai sigură, detaliile legale care fac diferență
Calitatea învățământului variază enorm în România / foto: INQUAM / Octav Ganes

Alegerea unei școli sau a unei grădinițe pentru copilul tău nu înseamnă doar un loc unde să învețe, ci și un mediu sigur, curat și respectuos față de lege. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) verifică periodic unitățile de învățământ pentru a se asigura că respectă standardele legale, iar neregulile descoperite pot atrage sancțiuni usturătoare. Ca părinte, este important să știi ce documente și norme trebuie să respecte instituția la care îți duci copilul, pentru a face o alegere informată.

Autorizații, regulamente și contracte fără clauze abuzive

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este dacă școala sau grădinița are autorizație de funcționare eliberată de inspectoratul școlar. În cazul unităților private, acestea trebuie să fie acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Lipsa documentelor atrage amenzi între 1.000 și 10.000 de lei.

Fiecare unitate trebuie să aibă un regulament de ordine interioară, iar nerespectarea acestuia sau lipsa lui poate aduce sancțiuni de până la 20.000 de lei. De asemenea, contractele semnate cu părinții trebuie să fie clare și să nu includă clauze abuzive. În grădinițele private, sumele destinate hranei și serviciilor educaționale trebuie stipulate separat, iar disciplinele opționale plătite se reglementează prin contracte distincte.

Vezi și:
Modificări la evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Schimbările care apar, în favoarea elevilor
Românii susțin digitalizarea educației, dar cer soluții clare pentru provocările din școli. Ce arată cele mai recente studii

Norme de igienă, siguranță și alimentație sănătoasă

ANPC verifică dotările interioare și exterioare, instalațiile sanitare și electrice, precum și starea mobilierului și a jucăriilor. Conform normelor Ministerului Sănătății, unitățile trebuie să ofere spații sigure, bine dimensionate și funcționale, inclusiv un număr adecvat de grupuri sanitare raportat la copii.

Un capitol esențial este siguranța alimentară. Grădinițele și școlile cu cantină sau care oferă masă prin catering trebuie să respecte norme stricte privind depozitarea și prepararea alimentelor. Spațiile de gătit trebuie dotate corespunzător, iar meniurile trebuie avizate și variate, în conformitate cu Legea 123/2008 privind alimentația sănătoasă. În plus, unitățile sunt obligate să păstreze probe din mâncare timp de 48 de ore, la temperaturi controlate, pentru a preveni eventualele riscuri.

Abaterile de la aceste norme atrag amenzi care pot ajunge până la 30.000 de lei, mai ales atunci când pun în pericol sănătatea copiilor. În plus, părinții au dreptul să fie informați în detaliu despre meniul zilnic, inclusiv în privința ingredientelor și alergenilor.

Cum alegi cea mai sigură unitate pentru copilul tău

Când cauți o școală sau o grădiniță, nu te limita doar la reputația educațională. Verifică autorizațiile și acreditările, cere să vezi regulamentul și fii atent la clauzele contractuale. Uită-te la condițiile igienico-sanitare, la starea mobilierului, la modul în care sunt gestionate mesele copiilor și la transparența în comunicarea cu părinții.

Dacă observi nereguli, poți sesiza ANPC sau direcțiile de sănătate publică. În cele din urmă, o alegere informată îți asigură liniștea că micuțul tău este nu doar educat corespunzător, ci și protejat în fiecare zi.

Unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie. Va fi frig ca iarna
Recomandări
Contractul de Muncă și Codul Muncii din România – de ce ar fi bine să știi ce semnezi și să înțelegi ce citești. Riscurile la care te expui ca angajat și patron
Contractul de Muncă și Codul Muncii din România – de ce ar fi bine să știi ce semnezi și să înțelegi ce citești. Riscurile la care te expui ca angajat și patron
„Mama are un teren de vânzare. Copiii au vreun drept?”. Situaţia legală, explicată exact
„Mama are un teren de vânzare. Copiii au vreun drept?”. Situaţia legală, explicată exact
Avertisment important pentru vânzătorii de case și apartamente – cum te protejezi de acuzațiile de spălare a banilor, la ce să fii atent
Avertisment important pentru vânzătorii de case și apartamente – cum te protejezi de acuzațiile de spălare a banilor, la ce să fii atent
25 septembrie în istorie: descoperiri geografice, drepturi fundamentale și lupte pentru egalitate
25 septembrie în istorie: descoperiri geografice, drepturi fundamentale și lupte pentru egalitate
Câți bani primești la Rabla 2025 – cum te înscrii și care sunt condițiile pentru șoferi
Câți bani primești la Rabla 2025 – cum te înscrii și care sunt condițiile pentru șoferi
Toți șoferii care au făcut accident trebuie să cunoască legea. Când mai ai voie să circuli, s-ar putea să rămâi fără permis de conducere
Toți șoferii care au făcut accident trebuie să cunoască legea. Când mai ai voie să circuli, s-ar putea să rămâi fără permis de conducere
„Am fost la shopping”, o greşeală în limba română. Ce înseamnă cuvântul?
„Am fost la shopping”, o greşeală în limba română. Ce înseamnă cuvântul?
REVIEW ZTE T3000 – routerul AX3000 care face minuni la 220 de lei. De ce ar putea fi upgrade-ul esențial pentru 90% dintre români
REVIEW ZTE T3000 – routerul AX3000 care face minuni la 220 de lei. De ce ar putea fi upgrade-ul esențial pentru 90% dintre români
Revista presei
Adevarul
Fratele lui Paul Stănescu, debarcat de la șefia ADR Oltenia. În locul său a fost instalat un apropiat al Olguței Vasilescu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Playtech Știri
Adina Buzatu se menține în formă cu băi de gheață și mult sport: „Am fost dependentă de zahăr”. Care este marele său „minus” și câte ore are ziua pentru ea, de fapt Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...