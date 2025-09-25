ANPC pune tunurile pe școlile și grădinițele din România. Cum o alegi pe cea mai sigură, detaliile legale care fac diferență

Alegerea unei școli sau a unei grădinițe pentru copilul tău nu înseamnă doar un loc unde să învețe, ci și un mediu sigur, curat și respectuos față de lege. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) verifică periodic unitățile de învățământ pentru a se asigura că respectă standardele legale, iar neregulile descoperite pot atrage sancțiuni usturătoare. Ca părinte, este important să știi ce documente și norme trebuie să respecte instituția la care îți duci copilul, pentru a face o alegere informată.

Autorizații, regulamente și contracte fără clauze abuzive

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este dacă școala sau grădinița are autorizație de funcționare eliberată de inspectoratul școlar. În cazul unităților private, acestea trebuie să fie acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Lipsa documentelor atrage amenzi între 1.000 și 10.000 de lei.

Fiecare unitate trebuie să aibă un regulament de ordine interioară, iar nerespectarea acestuia sau lipsa lui poate aduce sancțiuni de până la 20.000 de lei. De asemenea, contractele semnate cu părinții trebuie să fie clare și să nu includă clauze abuzive. În grădinițele private, sumele destinate hranei și serviciilor educaționale trebuie stipulate separat, iar disciplinele opționale plătite se reglementează prin contracte distincte.

Norme de igienă, siguranță și alimentație sănătoasă

ANPC verifică dotările interioare și exterioare, instalațiile sanitare și electrice, precum și starea mobilierului și a jucăriilor. Conform normelor Ministerului Sănătății, unitățile trebuie să ofere spații sigure, bine dimensionate și funcționale, inclusiv un număr adecvat de grupuri sanitare raportat la copii.

Un capitol esențial este siguranța alimentară. Grădinițele și școlile cu cantină sau care oferă masă prin catering trebuie să respecte norme stricte privind depozitarea și prepararea alimentelor. Spațiile de gătit trebuie dotate corespunzător, iar meniurile trebuie avizate și variate, în conformitate cu Legea 123/2008 privind alimentația sănătoasă. În plus, unitățile sunt obligate să păstreze probe din mâncare timp de 48 de ore, la temperaturi controlate, pentru a preveni eventualele riscuri.

Abaterile de la aceste norme atrag amenzi care pot ajunge până la 30.000 de lei, mai ales atunci când pun în pericol sănătatea copiilor. În plus, părinții au dreptul să fie informați în detaliu despre meniul zilnic, inclusiv în privința ingredientelor și alergenilor.

Cum alegi cea mai sigură unitate pentru copilul tău

Când cauți o școală sau o grădiniță, nu te limita doar la reputația educațională. Verifică autorizațiile și acreditările, cere să vezi regulamentul și fii atent la clauzele contractuale. Uită-te la condițiile igienico-sanitare, la starea mobilierului, la modul în care sunt gestionate mesele copiilor și la transparența în comunicarea cu părinții.

Dacă observi nereguli, poți sesiza ANPC sau direcțiile de sănătate publică. În cele din urmă, o alegere informată îți asigură liniștea că micuțul tău este nu doar educat corespunzător, ci și protejat în fiecare zi.