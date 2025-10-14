Ultima ora
Aniversariada Auchan continuă cu super prețuri la produse esențiale din bucătăria ta
14 oct. 2025 | 10:57
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Auchan - 19 ani

Auchan transformă fiecare zi într-o competiție a ofertelor și reducerilor. Până pe 21 octombrie, magazinele Auchan din toată țara sărbătoresc 19 ani de prețuri mici zi de zi, cu  peste 1.300 de oferte la produsele care contează în bugetul familiei și reduceri de până la peste 50% la o selecție variată de articole.

Aniversariada Auchan aduce o gamă extinsă de produse pentru casă și masă, la prețuri avantajoase. De la alimente de bază, lactate și mezeluri, până la produse de curățenie, articole pentru casă sau jucării pentru cei mici, ofertele sunt gândite astfel încât să aducă economii reale familiilor.

Între 14 și 16 octombrie ai:

  • Cartofi roșii, plasă 5 kg, origine România, la doar 8,99 lei (reducere -35%)

  • Cașcaval DeSenviș Delaco, 350 g natur / 330 g afumat, la doar 12,99 lei/ buc (reducere – 32%)

Cumpărăturile la Auchan îți pot aduce premii în valoare de peste 220.000 lei 

Până pe 21 octombrie, folosește cardul de fidelitate MyCLUB Auchan la cumpărături de minimum 190 lei în magazinele Auchan și ești înscris automat în tombola specială, prin care poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre următoarele premii: :

Premiul I: 10 câștigători × 19.000 lei cash în cont

Premiul II: 10 câștigători × 1.900 lei (vouchere pe cardul de fidelitate)

Premiul III: 100 câștigători × 190 lei (vouchere pe cardul de fidelitate)

Mai multe detalii despre evenimentele din această perioadă și tombola aniversară sunt disponibile pe www.auchan.ro.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu aproape 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile competitive, în fiecare zi.

Articol susținut de Auchan.

