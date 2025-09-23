Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 10:36
de Ozana Mazilu

ENTERTAINMENT
Animația Predator: Killer of Killers aduce cea mai sângeroasă confruntare din istoria francizei pe Disney+
Predator: Killer of Killers, pe Disney+

 

În șase iunie 2025, Disney+ (pentru publicul internațional) și Hulu (în SUA) au lansat filmul animat „Predator: Killer of Killers”, o antologie SF de proporții epice, regizată de Dan Trachtenberg și co-regizată de Joshua Wassung, cu un scenariu semnat de Micho Robert Rutare. Emancipată de limitele filmului live-action, această producție introduce întâlnirea letală dintre cele mai feroce războaice umane și vânătorii interstelari Yautja.

Această animație aduce în prim-plan trei episoade distincte, plasate în epoci istorice diverse: Evul Mediu nordic, Japonia feudală și cel de-al Doilea Război Mondial, fiecare cu propriul războinic emblematic. Toți sunt vânători redutabili, dar se dovedesc a fi pradă în fața „ucigașilor de ucigași” – Predatorii. Pe măsură ce te implici în univers, filmul îți atrage atenția prin fuziunea neobișnuită între istorie și horror SF.

Episoadele antologiei: lupte istorice și dușmani extraterestri

În primul episod, intitulat The Shield, o războinică vikingă pe nume Ursa își conduce fiul și clanul în căutarea răzbunării pentru uciderea tatălui ei și înfrânge tribul Krivich în anul 841. Sargeantul viking este atacat imediat de un Predator; deși Ursa îl învinge într-o luptă acvatică brutală, fiul ei moare în brațele ei. Această poveste deschide filmul cu note tragice, explorând tema sacrificiului personal în fața unei amenințări implacabile.

Al doilea episod, The Sword, are loc în Japonia feudală, în anul 1609. Frații samurai Kenji și Kiyoshi sunt obligați să se confrunte pentru succesiune; Kiyoshi îl înfrânge pe Kenji, iar acesta devine shinobi în exil. Când Kenji revine și îl înfruntă pe fratele său în castel, un Predator atacă. În ciuda pierderii fratelui, Kenji îl salvează și reușesc împreună să-l ucidă pe Predator, dar Kiyoshi își pierde viața în proces. Acest segment remarcă tema reconcilierii fraterne completată de lupta pentru supraviețuire.

În episodul final, The Bullet, acțiunea se plasează în 1942, când mecanicul latino-american John J. Torres devine pilot de vânătoare în Al Doilea Război Mondial. El descoperă că misiunea sa este sabotată de o navă extraterestră Predator; prin manevre ingenioase se ascunde în exploziile de căldură ale avionului și îl determină pe inamic să se autodistrugă. Însă surpriza apare abia la final: Torres este capturat de Yautja și trezit alături de Ursa și Kenji într-o celulă, introducându-i într-o arenă extraterestră în stil gladiatorial.

Finalul surpriză și perspectivele viitoare pentru franciză

Revelația neașteptată apare când afli că cele trei personaje au fost puse în animație suspendată și transportate pe planeta Predatorilor — un colosseum macabru unde trebuie să lupte între ei, iar câștigătorul urmează să se confrunte cu liderul lor, cunoscut ca „Regele Grendel”. În lupta finală, cei trei își unesc forțele într-o evadare spectaculoasă; Ursa se sacrifică, dar Kenji și Torres scapă pe hoverbike-uri extraterestre, chiar dacă fuga lor este urmărită de o flotă interstelară. Această configurație adaugă o dimensiune narativă complexă care transformă filmul dintr-o simplă antologie istorică într-o punte către universuri viitoare.

Scena post-credit adaugă un alt strat meta-narcativ: Naru din Prey (2022) apare în animație în stare de criogenizare, alături de Mike Harrigan și Dutch Schaefer. Și mai intrigant este coșmarul vizual al Regelui Grendel – mantia lui este decorată cu cozi de xenomorph, sugerând o conexiune directă cu universul Alien. Această referință amplifică miza pentru viitorul francizei, în special către live-actionul Predator: Badlands, programat pentru lansare în noiembrie 2025.

Filmul Predator: Killer of Killers oferă o punte inovatoare între istorie și horror SF animat, cu personaje complexe și bătălii epice, plus o finalitate care lasă ușa larg deschisă pentru extinderea francizei. Dacă vrei să descoperi mai mult, merită să revezi și alte producții din universul Predator, în special Predators din 2010 și Prey din 2022, care completează acest mozaic narativ.

