Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie: „Fantoma” care bântuie pădurea, surprinsă în toată splendoarea ei

Un fotograf peisagist spaniol a reușit o premieră mondială: a surprins în natură un exemplar de râs iberic (Lynx pardinus) cu leucism, adică o anomalie genetică ce produce lipsă parțială sau totală de pigment în blană și piele, fără a afecta însă culoarea ochilor, spre deosebire de albinism. Imaginea, captată în provincia Jaén, din sudul Spaniei, a fost imediat botezată de presă „Fantoma pădurii mediteraneene”, atât de ireală pare silueta felinelor în alb într-un decor de tufărișuri și stâncărie., noteaza Euronews.com.

Fotografia a fost înregistrată de o cameră de tip fotocapcană, amplasată într-o zonă montană și ținută secretă de autorități și de fotograf, pentru a feri exemplarul de curiozitate și, mai ales, de braconaj. Descoperirea nu este doar o raritate vizuală, ci și un semnal pozitiv privind starea speciei: astfel de variații genetice ies la iveală mai ales atunci când populațiile își revin și cresc numeric.

Cum a fost confirmată descoperirea Râsului iberic

Autorul imaginilor este Ángel Hidalgo, în vârstă de 29 de ani, pasionat de peisaj și monitorizare faunei prin fotografiere. El a relatat că a surprins cadrele pe 22 octombrie, într-o zonă din Sierra de Jaén, după nenumărate încercări eșuate și ore de lucru pe teren. „Natura mi-a făcut, în sfârșit, un cadou unic”, mărturisește tânărul fotograf, care montează camere în puncte strategice pentru a surprinde animalele fără a le deranja.

Pentru a elimina orice confuzie, imaginile au fost evaluate de specialiștii Proyecto Lince, care au confirmat că este vorba despre leucism, nu albinism. În termeni științifici, avem primul exemplar leucistic de râs iberic documentat oficial în Spania și, foarte probabil, în lume, date fiind registrele existente pentru această specie endemică Peninsulei Iberice. Locația exactă nu a fost divulgată, iar exemplarul nu poartă colier de monitorizare, ceea ce întărește ideea că vorbim despre un individ sălbatic autentic, nu despre unul eliberat recent.

De ce contează acest moment pentru conservare

Râsul iberic a fost, în urmă cu două decenii, la un pas de dispariție. Programele de reintroducere, coridoarele ecologice și protejarea prăzii principale – iepurele de câmp – au dus populația la **peste 2.000 de exemplare** în 2023, potrivit autorităților spaniole. Apariția unui individ leucistic nu schimbă biologia speciei, dar devine un simbol puternic al revenirii: arată că există suficient „spațiu” genetic și demografic pentru ca natura să-și arate excepțiile.

Ecologic, râsul iberic este veriga de prădător care ține în echilibru lanțul trofic din pădurile și maquis-ul mediteranean. Fără el, populațiile de iepuri pot exploda, cu efecte în cascadă asupra vegetației, agriculturii și altor specii. De aceea, „Fantoma” nu este doar o curiozitate fotogenică: este un ambasador pentru continuitatea finanțării proiectelor, aplicarea legii împotriva capcanelor și braconajului, dar și pentru educație publică – să privim, fără să perturbăm.

Ce urmează și cum protejăm Râsul iberic „fantoma” pădurii

Experții subliniază că astfel de apariții trebuie tratate cu maximă discreție. A publica coordonate exacte sau a populariza excesiv un individ atât de ușor de recunoscut l-ar expune la riscuri inutile. De aceea, comunicarea rămâne generală: **Sierra de Jaén**, fără mai multe detalii, iar accesul pe teren este descurajat. În schimb, accentul cade pe consolidarea habitatului, pe menținerea fluxului de date științifice și pe monitorizarea discretă, pentru a înțelege dacă exemplarului îi este bine și dacă apar și alte cazuri similare.

Pentru public, lecția e simplă: să ne bucurăm de fotografie, nu de urmărirea animalului. „Fantoma” e, în fond, dovada că investițiile în natură produc miracole mici și reale – uneori, chiar la culoarea alb.