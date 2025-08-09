Android 17 poartă un nume inspirat de o ruladă cu scorțișoară. Google păstrează rețeta secretă a deserturilor interne

La mai puțin de două luni după ce Google a lansat Android 16 pentru dispozitivele Pixel, au început deja să apară primele informații despre succesorul său. Potrivit dezvăluirilor făcute de Mishaal Rahman în newsletterul publicației de specialitate Android Authority, compania va folosi intern numele de cod Cinnamon Bun – o ruladă cu scorțișoară populară în America de Nord – pentru Android 17.

Această denumire nu va fi însă vizibilă publicului larg, întrucât Google a renunțat la folosirea numelor de desert în brandingul oficial încă de la Android 10. Totuși, în spatele cortinei, tradiția continuă, fiecare versiune majoră primind în continuare o denumire dulce în fazele de dezvoltare internă. Android 16, de exemplu, poartă intern numele de „baklava”.

De ce Google continuă să dea nume de deserturi

Obiceiul de a boteza versiunile Android după deserturi a început cu Android 1.5 „Cupcake” și a continuat timp de un deceniu, fiind o parte importantă a identității sistemului de operare. În prezent, aceste nume nu mai apar în campaniile publicitare, dar sunt folosite în echipele de dezvoltare pentru a marca fiecare lansare.

„Cinnamon Bun” urmează logic după „baklava”, respectând ordinea alfabetică și tema culinară. Alegerea denumirii ar fi fost influențată și de faptul că „Cupcake” a fost deja folosit pentru Android 1.5, ceea ce a obligat compania să fie creativă în găsirea unui desert cu litera C.

Când va fi disponibil Android 17

Primele mențiuni ale „Cinnamon Bun” vor apărea în câmpul de versiune din meniul Settings > About phone al versiunilor beta timpurii. Totuși, numele va dispărea înainte de lansarea finală, când software-ul va fi identificat pur și simplu drept Android 17.

Dacă Google va respecta calendarul folosit pentru Android 16, primul developer preview ar putea apărea în noiembrie 2025, urmat de mai multe versiuni beta la începutul anului viitor. Momentan, detaliile despre noile funcții sau schimbările majore sunt puține, dar e de așteptat ca primele informații să fie dezvăluite în următoarele luni.