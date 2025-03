Andrew Tate sfidează autorităţile, după ce a gonit cu 150 de km/h în Bucureşti. ”Am o viaţă grozavă, sunt un om important”

Fraţii Andrew şi Tristan Tate au ajuns din nou în atenţia publicului şi a autorităţilor române, după ce s-au prezentat la Poliţia Voluntari, pe 24 martie, pentru a semna controlul judiciar. Cei doi milionari britanici, cunoscuţi pentru stilul lor de viaţă opulent şi declaraţiile controversate, sunt anchetaţi pentru o serie de infracţiuni grave, printre care trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Cu ceva timp în urmă, instanţa le-a ridicat fraților Tate interdicţia de a părăsi ţara, ceea ce înseamnă că aceștia pot călători liber, atât timp cât respectă obligaţia de a se prezenta periodic la Poliţia Voluntari. Vizita lor de astăzi nu a durat mai mult de 10 minute, iar la ieşire, Andrew Tate a oferit o explicaţie referitoare la situaţia sa legală, punând totul pe seama statutului său.

Citește și: „Ne-am întors ca să ne spălăm numele.” Cum au apărut frații Tate într-o revenire neașteptată pentru a da cu subsemnatul în fața procurorilor români

De asemenea, acesta a afirmat că este dispus să colaboreze cu autorităţile din orice ţară, dacă este nevoie, dar insistă că nu are nimic de ascuns.

”Sunt încântat să colaborez cu autorităţile judiciare din toată lumea dacă vor să vorbească cu mine, voi vorbi cu ei, dacă consideră că am încălcat legea, mă pot cerceta, voi merge în faţa judecătorilor şi îmi voi demonstra nevinovăţia. Nu mă consum cu aceste situaţii ipotetice, am o viaţă grozavă, am multe lucruri importante de făcut, am multă influenţă după cum vedeţi, sunt foarte important şi nu am timp să discut despre atâtea scenarii”, a adăugat el.