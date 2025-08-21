Andra a devenit obsesia unui român. Ce a făcut bărbatul care a primit ordin de restricţie, artista a ajuns la capătul puterilor

Cătălin și Andra Măruță trec prin momente extrem de dificile, după ce un bărbat necunoscut a început să o hărțuiască obsesiv pe cântăreață. Individul, în vârstă de 56 de ani, a intrat în curtea locuinței lor și le-a trimis constant mesaje, provocând teamă și stres în rândul celor doi soți. Pentru a se proteja, Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva agresorului, apelând la instituțiile abilitate să intervină în astfel de situații.

Cătălin și Andra Măruță, urmăriți și hărțuiți de un individ obsesiv

Andra și Cătălin Măruță au vorbit despre experiența neplăcută în cadrul emisiunii Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț. Artista a explicat că, deși apreciază admirația fanilor, lucrurile au depășit limitele normale.

”Apreciez foarte tare admirația fanilor, pentru că noi, artiștii, din asta trăim, din admirația lor, din aplauzele lor, dar când devine obsesie e periculos pentru familia noastră, iar familia noastră este prioritatea noastră. Omul a venit. I s-a spus frumos să nu mai vină, dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta în care oricine ar fi ajuns. Orice om de rând cred că ar trebui să reacționeze așa. A fost atenționat să nu ne mai deranjeze, dacă tot a insistat să o facă atunci am apelat la instituțiile care ne pot ajuta în sensul ăsta.”, a spus solista, citată de spynews.ro.

”Sunt obsesii pe care el le are legate de Andra”

Cătălin Măruță a completat că agresorul nu a făcut amenințări directe, dar comportamentul său obsesiv a fost suficient pentru a genera îngrijorare.

”Nu sunt mesaje de amenințare, sunt obsesii pe care el le are legate de Andra, de faptul că vrea să o salveze, nu știm de cine. El pur și simplu spune că face chestia asta din dragoste pentru Andra să o protejeze, să fie alături de ea. Nu au fost niște amenințări față în față, fizice, sunt doar niște lucruri pe care nu face altceva decât să le posteze pe rețelele de socializare.”

Incidentul din curtea casei

Cătălin Măruță a povestit și momentul în care bărbatul a pătruns în curtea lor, subliniind că nu a ajuns niciodată în interiorul locuinței.

”Nu a pătruns în casă, a pătruns în curte. În curte în spatele casei și acolo sunt lucrurile total diferite. Nu ne-am întâlnit să ne agreseze, să fie violent cu noi, violența el și-a exprimat-o pe rețelele de socializare.”

În aceste condiții, cei doi soți speră că măsurile legale vor împiedica escaladarea situației și le vor oferi liniștea necesară. Ordinul de restricție reprezintă un pas important pentru protecția lor și pentru siguranța familiei.

Incidentul demonstrează cât de vulnerabili pot fi chiar și persoanele publice atunci când se confruntă cu fani excesiv de obsesivi și subliniază importanța intervenției rapide a autorităților.