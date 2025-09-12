Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 13:16
de Badea Violeta

ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei

Administrația Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a introdus noi obligații pentru furnizorii de servicii de telefonie și internet. Aceștia trebuie să își notifice abonații atunci când își consumă toate resursele incluse în planul tarifar sau când acumulează costuri suplimentare de peste 250 de lei (50 de euro), fără TVA. Scopul măsurii este de a crește transparența și de a ajuta utilizatorii să își controleze mai bine cheltuielile.

Notificări obligatorii pentru două situații critice

Potrivit comunicatului transmis, ”furnizorii de servicii de comunicaţii electronice au obligaţia legală de a informa utilizatorii în două situaţii critice de consum: la epuizarea resurselor incluse în abonament – când volumul de servicii (minute, SMS, date mobile etc.) inclus în planul tarifar este consumat în totalitate; la atingerea unui prag de consum suplimentar de 250 lei (50 euro), fără TVA – atunci când utilizatorii depăşesc valoarea abonamentului şi acumulează costuri suplimentare în cuantum de 250 lei (50 euro), fără TVA, furnizorii sunt obligaţi să emită o notificare clară şi promptă”.

ANCOM precizează că aceste obligații se aplică și utilizatorilor finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, cu excepția cazului în care aceștia au renunțat explicit la aplicarea regulilor. Costurile suplimentare pot include și servicii cu valoare adăugată, în funcție de politica comercială a operatorului.

Facturi detaliate și dreptul de informare

Autoritatea reamintește că utilizatorii pot solicita facturi detaliate de la furnizori pentru a verifica serviciile facturate și tarifele aplicate.

”Dacă aceste obligaţii de informare nu sunt respectate, utilizatorii se pot adresa ANCOM”, se menţionează în comunicat.

În același timp, instituția subliniază că nu are atribuții privind verificarea traficului înregistrat de centralele operatorilor.

”În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele din contract, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii non-profit se pot adresa mediatorilor autorizaţi sau instanţelor de judecată.

ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are atribuţii cu privire la sancţionarea furnizorilor în astfel de situaţii”, se mai menţionează în comunicat.

Sprijin și informații pentru utilizatori

Prin InfoCentru ANCOM, instituția oferă informații utile despre serviciile de telefonie, internet, televiziune, servicii poștale și digitale, explicând drepturile utilizatorilor și modalitățile de tarifare.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii este instituția responsabilă de protejarea intereselor consumatorilor și de promovarea unui cadru transparent în domeniul comunicațiilor electronice.

