Anamaria Gavrilă s-a retras din cursa prezidențială și s-a alăturat echipei lui George Simion. ”Am încredere în decizia care a fost luată”

Lidera Partidului Oamenilor Triumfători (POT), Anamaria Gavrilă, a anunțat miercuri seara, 19 martie, printr-o postare pe Facebook, că renunță la candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2025. Decizia vine în urma unei strategii comune cu liderul AUR, George Simion, pe care Gavrilă a decis să îl susțină în cursa pentru Palatul Cotroceni.

Anunțul retragerii nu a fost o surpriză totală, având în vedere că HotNews.ro scria miercuri, citând surse politice, că acest pas urma să fie făcut. Potrivit liderului POT, decizia a fost luată pentru a maximiza șansele taberei suveraniste la alegerile prezidențiale.

”S-a luat hotărârea ca împreună să susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partide, așa cum a spus și domnul Călin Georgescu, și să susținem această mișcare dându-i toate șansele. Eu mă voi retrage ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile”, a explicat Anamaria Gavrilă.

”Am făcut tot ce a depins de mine în această luptă și am încredere în decizia care a fost luată. Vă rog să aveți și voi încredere. Într-o campanie electorală contează mult resursele și fondurile de care dispune un partid”, a mai precizat șefa POT.