ANAF impune noi reguli: proprietarii care închiriază apartamente sau camere trebuie să aibă casă de marcat

Începând de anul viitor, regulile pentru cei care închiriază apartamente sau camere, fie în regim hotelier, fie pe termen scurt, se schimbă radical. ANAF va impune obligativitatea folosirii caselor de marcat și eliberarea bonurilor fiscale pentru toți proprietarii care oferă spre închiriere locuințe sau camere din propria casă.

De ce este necesară casa de marcat

Noua măsură îi vizează atât pe cei care închiriază o locuință întreagă, cât și pe cei care scot la închiriat doar o cameră pentru câteva zile. Indiferent dacă vorbim de cazarea unei persoane pentru o noapte sau pentru o perioadă mai lungă, de până la 30 de zile, toți proprietarii vor fi obligați să emită bon fiscal și să își declare veniturile.

ANAF justifică această decizie prin nevoia de a aduce mai multă transparență în zona închirierilor, unde, de multe ori, plățile se fac cash și nu sunt declarate. Prin introducerea obligativității caselor de marcat, statul urmărește atât reducerea evaziunii fiscale, cât și protejarea chiriașilor, care vor primi document fiscal pentru serviciile plătite.

Astfel, un proprietar care închiriază un apartament în regim hotelier – fie prin platforme online, fie direct – va trebui să dețină o casă de marcat electronică și să ofere clientului bonul fiscal, exact cum procedează un hotel sau o pensiune autorizată.

Impozite diferențiate în funcție de numărul de camere

Un alt aspect important al noilor reguli privește modul de impozitare. Până acum, impozitul aplicat pentru veniturile obținute din chirii în regim hotelier era de 10%. Începând cu anul viitor, impozitul va fi stabilit diferențiat, în funcție de numărul de camere puse la dispoziția turiștilor.

Cei care vor închiria între 1 și 5 camere vor fi încadrați într-o categorie de impozitare.

Cei care vor închiria peste 7 camere vor plăti un impozit diferit, mai ridicat, apropiat de cel aplicat unităților hoteliere clasice.

Această diferențiere urmărește să creeze un cadru mai echitabil, în care micii proprietari să nu fie tratați la fel ca persoanele care administrează adevărate afaceri în domeniul turismului.

Toți proprietarii care obțin venituri din chirii de acest tip vor trebui să declare sumele încasate la ANAF și să achite impozitul aferent. Astfel, fie că închiriază ocazional o cameră din propria casă, fie că au mai multe apartamente pe care le oferă în regim hotelier, fiecare leu câștigat va trebui raportat.

Autoritățile avertizează că nedeclararea acestor venituri va atrage sancțiuni severe. În plus, lipsa casei de marcat sau refuzul de a elibera bon fiscal va putea fi sancționată cu amenzi considerabile și chiar confiscarea sumelor nejustificate.

Cum vor fi afectați proprietarii

Pentru mulți proprietari care și-au suplimentat veniturile prin închirierea unor camere pe termen scurt, noile reguli ar putea însemna costuri suplimentare și mai multă birocrație. Totuși, ANAF susține că măsura este necesară pentru a alinia regimul fiscal al acestor închirieri la cel aplicat unităților turistice autorizate și pentru a asigura concurență loială pe piața serviciilor de cazare.