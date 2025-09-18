Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 12:19
de Alexandru Puiu

ANAF apelează la inteligență artificială în premieră pentru a prinde fraudele românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu ajutor american
Digitalizarea ANAF implică inteligență artificială de la americani / foto: colaj Playtech

ANAF intră într-o nouă etapă de modernizare, cu un accent puternic pe tehnologie și schimbarea relației cu contribuabilii. Potrivit ministrului Finanțelor, instituția folosește deja un soft american bazat pe inteligență artificială, capabil să identifice fraude complexe, inclusiv „caruselul” de TVA. Pentru tine, asta înseamnă controale mai țintite, mai puțină birocrație pentru contribuabilii cu risc scăzut și o infrastructură IT care promite timpi de răspuns mai buni.

Pe termen scurt, obiectivul este bifarea jaloanelor din PNRR legate de digitalizare. Pe termen mediu, până la finalul anului viitor, ministerul vizează finalizarea unui proiect de tip big data, menit să unifice surse de informații disparate și să îmbunătățească analiza de risc. În paralel, autoritățile iau în calcul pentru 2026 introducerea unor stimulente pentru „bunii platnici”, după o rundă de consultări derulate printr-o platformă electronică.

Ce aduce concret softul cu inteligență artificială

AI-ul este folosit ca un strat suplimentar peste controalele clasice. În locul verificărilor exhaustive aplicate uniform, algoritmii analizează tranzacții, tipare de comportament și conexiuni între firme pentru a semnala abaterile cu probabilitate mare de fraudă. Pentru fraudele de tip „carusel” — scheme circulare de livrări prin mai multe companii, menite să simuleze exporturi intracomunitare și să „șteargă” TVA-ul — avantajul AI-ului este viteza cu care poate cartografia rețele și fluxuri aparent legitime, dar recurente, cu elemente comune.

Practic, te poți aștepta ca selecția pentru controale să fie tot mai mult bazată pe scoruri de risc, nu pe criterii generice. Companiile cu istoric curat, declarații coerente și plăți la timp ar trebui să sufere mai puține solicitări redundant-documentare, în timp ce entitățile cu comportamente atipice vor intra mai rapid în eșantionul de verificare. Cheia este calitatea datelor: cât de bine sunt integrate sursele, cât de curate sunt informațiile și cât de transparent este modul în care se construiesc modelele.

Big data, PNRR și stimulente pentru contribuabilii corecți

Proiectul big data anunțat pentru finalul anului viitor vizează tocmai această coerență a datelor. Agregarea registrelor fiscale, a informațiilor vamale și a fluxurilor de plăți ar crea un tablou unitar asupra riscului fiscal. PNRR impune jaloane clare pe interoperabilitate, audit de securitate și servicii digitale orientate spre contribuabil, iar ministerul spune că platforma „este funcțională” și că țintele pe 2024–2025 sunt în grafic.

O noutate importantă pentru 2026 este intenția de a introduce stimulente pentru bunii platnici, după consultări publice derulate într-o platformă electronică. Pentru tine, ca persoană fizică sau juridică, asta ar putea însemna reduceri, facilități sau punctaje de risc mai favorabile, reflectate în mai puține controale și acces mai simplu la servicii digitale. Ideea este să se treacă de la un model strict coercitiv la unul care recompensează consecvența fiscală, fără a relaxa lupta împotriva evaziunii.

Ce înseamnă pentru tine această digitalizare

Dacă ești conform, impactul ar trebui să fie pozitiv: mai puține drumuri la ghișeu, solicitări de documente mai bine motivate, acces sporit la soluții online și termene mai clare. Dacă operezi într-o zonă cu risc fiscal crescut sau ai tranzacții complicate, vei simți o creștere a granularității controalelor, dar și o clarificare a criteriilor de risc. Important este ca instituția să publice ghiduri și metodologii pe înțelesul tuturor, astfel încât să știi cum îți poți îmbunătăți scorul și cum să te pregătești pentru o eventuală verificare.

În plan intern, ANAF va trebui să susțină AI-ul cu audit de securitate cibernetică, guvernanță de date și training pentru inspectori. Un algoritm bun, aplicat pe date incomplete sau fără personal instruit, își pierde din valoare. În schimb, un ecosistem coerent de date și proceduri poate muta accentul de la „volum de controale” la „eficiență și recuperare reală”.

Pe scurt, trecerea la instrumente moderne — de la AI la big data — poate face diferența dintre un aparat fiscal perceput ca greoi și unul orientat pe rezultate. Dacă planurile anunțate vor fi duse până la capăt, vei vedea un ANAF mai digital, mai selectiv și mai previzibil, cu beneficii vizibile pentru contribuabilii corecți și cu o capacitate sporită de a depista rapid fraudele sofisticate.

