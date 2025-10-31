ANAF apelează la cloud, big data și alte tehnologii futuriste pentru a prinde evazioniști. Când se face digitalizarea Fiscului și în ce fel

În 2025, digitalizarea Fiscului intră într-o fază cu mize mari: o platformă de tip big data care promite să lege între ele toate fluxurile fiscale și să scoată la iveală tiparele neconformării în timp real. Ținta declarată este să reduci la minimum interacțiunea „pe hârtie” și să te raportezi la un ANAF care își face treaba prin date, nu prin vizite repetate la ghișeu. Dincolo de promisiuni, proiectul are un calendar ferm, ancorat în jaloane PNRR, și se sprijină pe sistemele deja obligatorii pentru firme: SAF-T, e-Factura, e-Transport și casele de marcat conectate.

Pe scurt, Fiscul vrea un motor de risc care să îmbine volume masive de date, să emită alerte către inspectori și, în anumite scenarii, să anticipeze comportamente cu risc fiscal ridicat. Pentru tine, asta înseamnă mai multă coerență la raportare, dar și o probabilitate mai mare ca discrepanțele să fie detectate rapid.

Ce anume construiește Fiscul: de la big data la motorul de risc

Viitorul sistem informatic de date integrate (cunoscut în documentele MF ca un proiect big data) este gândit să centralizeze surse heterogene – de la fișiere fiscale până la date nestructurate – și să ruleze analize automate pentru identificarea anomaliilor. Platforma va genera alerte cu scor de risc, va alimenta un registru al riscurilor fiscale și va construi profiluri istorice ale contribuabililor pe cel puțin zece ani. Ținta de operaționalizare a acestui ecosistem este finalul lui 2025, în linie cu angajamentele asumate prin PNRR.

În termeni concreți, arhitectura include atât componente software (stocare distribuită, procesare în flux, analitică), cât și infrastructură care poate rula în cloudul privat al statului. În 2025, proiectul de Cloud Privat Guvernamental este, la rândul lui, cea mai mare investiție IT din sectorul public, finanțată din PNRR, și funcționează ca platformă comună pentru instituții, inclusiv pentru proiecte fiscale de amploare.

Ce va face concret: surse de date, algoritmi și efecte pentru contribuabili

Punctul forte al noului sistem este interconectarea. Datele vin din raportările pe care deja le folosești: SAF-T (D406) pentru balanțe, registres și jurnalul de TVA, e-Factura pentru facturi B2B și B2G, e-Transport pentru bunuri cu risc și casele de marcat conectate. Toate acestea sunt standardizate și actualizate periodic la nivelul ANAF, ceea ce face agregarea mai robustă și mai „comparabilă” între contribuabili.

În practică, algoritmii vor căuta nepotriviri între ce trimiți în SAF-T, ce apare în deconturile de TVA, ce circulă prin e-Factura și ce se raportează în e-Transport. Când apar diferențe, sistemul poate ridica o alertă cu prioritate, trimițând cazul către un inspector. Pe măsură ce sursele cresc, profilul tău fiscal devine mai granular, iar selecția pentru inspecție mai bazată pe date și mai puțin pe aleatoriu. Documentația oficială subliniază explicit că platforma urmărește și detectarea „proactivă” a riscurilor înainte să se „cristalizeze” frauda, folosind scoruri și indicatori de risc.

Pentru tine, efectul imediat nu e un control mai des, ci unul mai „informat”. Asta înseamnă că maparea corectă a codurilor de TVA, coerența între jurnale și declarații și concordanța dintre e-Factura, SAF-T și evidențele interne devin critice. Când aceste verigi se aliniază, motorul de risc are mai puține motive să te marcheze ca excepție.

Când se întâmplă și care sunt limitele: calendar, infrastructură și confidențialitate

Conform cadrului PNRR și documentelor MF, termenul de operaționalizare a platformei big data pentru Fisc este sfârșitul lui 2025, cu livrări etapizate. În paralel, extinderea și stabilizarea obligativității pentru e-Factura și e-Transport, împreună cu maturizarea raportării SAF-T, creează „materia primă” pentru analize. Din perspectiva infrastructurii, componenta de cloud guvernamental contează pentru scalare, continuitate și guvernanță comună.

Rămân însă întrebări legitime despre protecția datelor și transparența algoritmilor. Chiar dacă temeiul legal pentru prelucrare există în legislația fiscală, iar platforma este prezentată ca instrument de interes public, va conta mult cum sunt documentate criteriile de risc, ce audit are algoritmica și cum se asigură drepturile persoanelor vizate. În măsura în care MF și ANAF publică metodologii, indicatori sau rapoarte de impact, vei putea evalua mai clar ce tip de comportamente te expun și ce corecții operative trebuie să faci în procesele interne.