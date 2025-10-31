Ana Ularu, prezentatoarea „Trădătorii”, dezvăluiri neștiute despre viața de mamă, filmări și frumusețea privită altfel: „Nu stau să mă gândesc nici o secundă la cum sunt percepută când nu sunt pe scenă”. EXCLUSIV

Ana Ularu este gazda ideală pentru un joc al minții complex, așa cum este „Trădătorii”. Cu talentul său, dă viață fiecărui personaj, aduce misterul pe micile ecrane și sădește îndoieli în sufletul concurenților. La filmări, a avut-o alături, ca de obicei, pe fiica sa. Noi am aflat de la ea mai multe detalii din culisele show-ului și cum a fost să lucreze cu unii dintre cei mai cunoscuți actori ai lumii.

Ana Ularu, dezvăluiri despre „Trădătorii”. Cum a cucerit-o formatul

Joi, 30 octombrie 2025, a avut loc pe Pro TV premiera show-ului „Trădătorii”, un adevărat experiment social în care „Nevinovații” conviețuiesc cu „Trădătorii”, încercând să-și dea seama cine minte, cine manipulează și cine spune adevărul. Ana Ularu este game master-ul jocului și își face treaba cu maxim profesionalism.

Vocea, înfățișarea și stropul de teatralitate de care are nevoie emisiunea le aduce pe toate și le trece dincolo de ecrane. Noi am stat de vorbă cu ea chiar la avanpremieră și ne-a mărturisit că, dincolo de mister, vom avea parte, în episoadele ce urmează, și de o doză mare de umor.

„Show-ul este exact așa cum îl vedeți. Este intens, e plin de suspans. Are și foarte mult umor, de fapt, pentru că nu vreau să trimit pe nimeni pe o pistă greșită în care suntem doar sumbri și bizari tot timpul, nu. E vorba de foarte multă natură umană explorată, de fapt”, ne-a spus Ana Ularu.

Recunoaște însă că ceea ce vedem la „Trădătorii” nu este chiar Ana, ci un personaj căruia i-a „împrumutat” corpul, vocea și personalitatea, în timp ce, în viața de zi cu zi, întâlnim o femeie plină de viață, mult mai puțin sumbră.

„Toate personajele fac parte din mine. Eu, în realitatea mea cotidiană, sunt un desen animat. Sunt mult mai expansivă, vorbesc altfel. Aici, probabil că s-a iscat un personaj. Acest Game Master e până la urmă un personaj cât de cât. Dar, da, i-am împrumutat corpul, vocea și personalitatea mea”, a subliniat amfitrioana show-ului de la Pro TV.

Cum a ajuns să prezinte Trădătorii

Actoria poate oferi șansa de a experimenta și de a fi în fiecare zi alt om, dar Ana Ularu spune că nu privește lucrurile așa și că, mai degrabă, în munca sa încearcă să spună adevărul fiecărui personaj.

„E vorba mai mult de spus adevărul fiecărui personaj. Eu, întotdeauna, înainte să mă urc pe scenă, îmi spun ‘vreau să spun adevărul în seara asta’. Să fii actor nu e despre a minți, este despre a spune adevărul altei persoane”, a completat Ana Ularu.

În ciuda vastei experiențe, Ana Ularu nu a fost scutită de emoții atunci când a venit momentul să dea probă pentru rolul de gazdă al emisiunii „Trădătorii”.

„A venit o propunere să dau o probă la care m-am dus cu mega-mega emoții. Cred că n-am mai tremurat așa de mult. Și am luat proba. Ce bucurie! După care am și făcut un balet al programului în așa fel încât să pot să și fac”, a povestit actrița.

Ana Ularu a avut-o alături la filmări pe fiica sa

Ana Ularu este căsătorită cu actorul german Marc Rissmann, iar împreună au o fiică, Ezra. Viața lor se desfășoară între Berlin, România și locurile în care filmează, iar familia reușește să mențină o dinamică aparte. Micuța este crescută fără bone și a fost mereu alături de părinți încă din primele săptămâni de viață, însoțindu-i chiar și pe platourile de filmare.

„Mă plimb peste tot pe unde mă duce meseria. Sunt în toate locurile. Fiica mea a fost alături de mine la filmările astea, la fel cum e alături de mine și de soțul meu la marea majoritate a filmărilor. O să fie mai greu când o să înceapă școala. Și încă n-am găsit o soluție ideală pentru asta, dar ea e alături de noi. Ea a fost la castel. Pentru că vreau să-mi cresc copilul. Nu vreau să-l las altcuiva să-l crească. Și atunci, ea înțelege că asta e viața noastră și de când avea șase săptămâni ea a călătorit cu noi din Africa de Sud, în Texas, în Londra, peste tot. Când era foarte mică, din două în două ore se făcea pauză la filmare ca să pot să o alăptez. Acum, când lucrez eu, are grijă soțul meu de ea, când lucrează el, am grijă eu de ea. Și, în general, orice zi din viața noastră în care nu lucrăm, se dedică în totalitate ei. Adică ce are ea nevoie astăzi? Are nevoie să se joace, să citească”, a dezvăluit Ana Ularu.

O deranjează pe Ana Ularu să fie prezentată drept o femeie frumoasă? „Îmi lipsește o doză de mister cerută de societate”

Ana Ularu este, astfel, o actriță desăvârșită, o mamă dedicată și o femeie cu o frumusețe atipică. Despre acest ultim aspect, mărturisea la un moment dat că „are prea multă expresie pentru a fi considerată frumoasă în sensul clasic”.

„Cred că, de fapt, mie îmi lipsește o doză de mister care e cerută de societate. Glumesc. Nu știu, pur și simplu, ce m-a interesat mai mult în existența mea personală e ce pot explora emoțional, psihologic și tot așa, mai degrabă decât vanitatea. Pentru că, până la urmă, frumusețea e o chestie trecătoare și ce mi-am dorit e să acumulez un anumit tip de experiență și de expresie prin care pot reda mai departe emoția”, a explicat, acum, Ana Ularu.

Totuși, nu o deranjează atunci când oamenii o privesc și văd, înainte de toate, frumusețea exterioară, pentru că, astfel, are ocazia să scoată la suprafață celelalte laturi ale personalității sale. În plus, dincolo de scenă, nu pune prea mult accent pe păreri, un lucru pe care l-a învățat în timp.

„Lasă să mă considere frumoasă. Restul personalității iese la suprafață. Nu stau să mă gândesc nici o secundă de cum sunt percepută când nu sunt pe scenă. Încerc din răsputeri să interacționez cu fiecare în funcție de ce își dorește de la mine și ce-mi doresc la rându-mi de la situație. Am învățat pe parcurs. E unul dintre multele avantaje ale actului de a crește”, a completat Ana Ularu.

Cum a fost să lucreze cu unii dintre cei mai mari actori ai lumii

Deși nu și-a imaginat niciodată asta când era la început de drum, Ana Ularu a ajuns să joace alături de Keanu Reeves, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence și Tom Hanks. Niciunul dintre ei nu a dezamăgit-o, actrița având doar cuvinte de laudă la adresa colegilor săi de platou.