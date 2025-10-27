„Amplified” aduce la Museum of Immersive New Art (MINA) o călătorie imersivă în istoria rock-ului

Începând cu 1 noiembrie, spațiul MINA din București va găzdui în premieră pentru Europa Centrală spectacolul imersiv de tip „show” – Rolling Stone Presents: AMPLIFIED – The Immersive Rock Experience, care își propune să aducă publicului energia, imaginile și muzica rock-ului din anii ’50 până azi. Versiunea pentru Cluj-Napoca va fi lansată pe 7 noiembrie.

Spectacolul „AMPLIFIED” este creat de studioul Brand New World Studios, cunoscut pentru realizările sale internaţionale (Emmy, Golden Globe, Peabody, NAACP Image Awards) şi reuneşte un vast material de arhivă: peste 1.000 de imagini rare, 200 de secvenţe video, 1.300 de coperte ale revistei Rolling Stone şi muzică semnată de peste 300 de artişti care au modelat cultura pop şi rock – de la The Beatles, Led Zeppelin şi Nirvana până la Aretha Franklin, Prince, Madonna şi Green Day.

Spectacolul este descris ca o îmbinare între concert, film şi artă vizuală: proiecţii 4K, sunet 3D, design vizual semnat de agenţia Pentagram. Pe scenă se recreează nu doar muzica, ci şi atmosfera – studiouri de înregistrare, culise, momentele care au definit generaţii, totul într-o manieră imersivă.

Lansare specială: concerte şi surprize locale

Pentru a marca începutul acestui spectacol, MINA București organizează pe 30 octombrie un concert special cu Adrian Despot şi Cezar Popescu (din formula Viţa de Vie Acustic), care aduce un omagiu rock-ului românesc, reinterpretat acustic, într-o atmosferă specială ce preludiează show-ul imersiv.

La Cluj-Napoca, pe 7 noiembrie, MINA Cluj (care marchează aniversarea de un an) lansează acelaşi show imersiv, precedat de un concert live susţinut de Vlad Corb, reprezentant al noii generaţii. Astfel eşti invitat(ă) să experimentezi două etape: mai întâi muzica live, apoi proiecţia imersivă care o completează.

Contextul instituţional şi semnificaţia pentru România

MINA – Museum of Immersive New Art – este primul spaţiu de acest tip din România şi cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud-Est. (minamuseum.com) Prin intermediul show-ului „AMPLIFIED” România este adusă în linie cu cele mai avansate forme de storytelling digital – MINA face parte din reţeaua internaţională Immersive Center Alliance, ceea ce permite schimburi de experienţă şi resurse creative pe plan global.

Pentru tine, ca vizitator, aceasta înseamnă acces la o producţie de calibrul global, în care muzica rock – de multe ori asociată vieţii de tineret şi culturii contraculturale – este reprodusă ca emoţie, imagine şi tehnologie. Dacă eşti pasionat(ă) de muzică, de arhive rare sau de experienţe multimedia altfel decât la concerte clasice, acesta este un moment important.

Biletele sunt disponibile pe site-ul oficial al MINA şi reprezintă o oportunitate de a experimenta rock-ul „altfel” – integrate cu tehnologia şi spaţiul imersiv.

Această premieră marchează o investiţie culturală relevantă: nu doar pentru muzică, ci şi pentru tehnologie, artă experienţială şi rolul României pe harta internaţională a culturii digitale. Dacă vrei să faci parte din acest moment, ia în calcul data de 1 noiembrie la București sau 7 noiembrie la Cluj.