Amenzi între 10.000 și 100.000 de lei pentru românii care fac aceste lucrări la casă fără autorizație

Tot mai mulți români își doresc să își modernizeze locuințele – fie prin schimbarea acoperișului, fie prin transformarea podului într-o mansardă. Însă puțini știu că astfel de lucrări pot fi considerate ilegale dacă nu există o autorizație de construire. Lipsa acesteia poate atrage amenzi consistente, de până la 100.000 de lei, sau chiar obligarea proprietarului să demoleze lucrările realizate fără aprobare.

În ce situații ai nevoie de autorizație

Autorizația de construire este documentul emis de primărie care conferă dreptul de a efectua lucrări în mod legal. Conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, orice modificare importantă a unei clădiri – de la ridicarea unui imobil nou până la schimbarea formei acoperișului – trebuie să fie avizată oficial. Legea este clară: „Poți construi doar dacă ai o autorizație de construire sau de desființare”.

Acest lucru înseamnă că, dacă modifici structura, înălțimea sau forma acoperișului, ai nevoie de autorizație. Excepție fac doar lucrările de reparație care nu schimbă forma acoperișului – de exemplu, înlocuirea țiglei, a șarpantei deteriorate sau refacerea hidroizolației. În astfel de cazuri, legea permite executarea lucrărilor fără autorizație, atât timp cât nu sunt aduse modificări de structură sau volumetrie.

Lucrurile se schimbă însă dacă decizi să construiești o mansardă, să adaugi lucarne, să ridici înălțimea acoperișului sau să modifici aspectul general al casei. În aceste situații, autorizația devine obligatorie. Fără ea, inspectorii primăriei sau cei ai Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pot opri imediat lucrările, iar proprietarul riscă sancțiuni severe.

Amenzile pentru construcțiile neautorizate variază, în funcție de gravitatea faptei, între 10.000 și 100.000 de lei. În unele cazuri, autoritățile pot dispune și măsura demolării construcției ilegale, dacă aceasta nu poate fi legalizată ulterior. Proprietarii trebuie să suporte și costurile aferente readucerii clădirii la starea inițială.

Modificările pot fi încadrate la infracțiuni

Mai mult, dacă lucrările afectează clădiri de patrimoniu, se desfășoară în zone protejate sau pun în pericol stabilitatea construcției, fapta nu mai este doar contravenție, ci poate fi încadrată ca infracțiune. În astfel de cazuri, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 1 an.

Pentru a evita astfel de probleme, proprietarii trebuie să urmeze pașii legali. Totul începe cu obținerea certificatului de urbanism de la primărie, document care stabilește condițiile și avizele necesare pentru proiect. Ulterior, trebuie contactat un proiectant autorizat, care va elabora planurile tehnice pentru noul acoperiș sau mansardă.

După obținerea tuturor avizelor cerute de lege, dosarul complet se depune la primărie, la biroul de urbanism. Autoritatea locală are obligația de a elibera autorizația de construire în maximum 30 de zile de la depunerea documentației. Autorizația este valabilă 24 de luni, iar dacă lucrările nu pot fi începute în acest interval, poate fi prelungită o singură dată, pentru încă 12 luni.