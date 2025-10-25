Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama

Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor în curți poate atrage sancțiuni serioase. Gunoaiele, molozul sau resturile care degajă mirosuri neplăcute, atrag dăunători sau poluează vizual pot fi raportate de vecini, iar autoritățile locale pot interveni rapid, aplicând amenzi și obligând la curățarea spațiului.

Ce tipuri de deșeuri sunt interzise în curte

Conform normelor de salubritate și igienă, este strict interzis să depozitezi gunoaie menajere, moloz sau orice resturi care pot provoca mirosuri neplăcute sau atrag dăunători.

Această regulă se aplică atât în cazul locuințelor individuale, cât și în curțile comune ale blocurilor sau asociațiilor de proprietari. Deșeurile care poluează vizual sau care afectează aspectul estetic al zonei pot fi considerate contravenții, atrăgând sancțiuni conform legislației locale.

Ce riscuri implică depozitarea necorespunzătoare a gunoiului

Depozitarea incorectă a deșeurilor nu afectează doar imaginea locuinței, ci și sănătatea comunității. Resturile menajere lăsate în curte pot atrage insecte, rozătoare sau alte specii dăunătoare, crescând riscul apariției unor probleme de igienă.

În plus, acumularea de gunoaie în spațiile private poate deveni sursă de mirosuri persistente, reducând calitatea vieții vecinilor și provocând nemulțumiri în comunitate.

Ce sancțiuni poți primi și cine te poate reclama

Primăria are dreptul să aplice sancțiuni cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei pentru nerespectarea regulilor de salubritate. În plus, autoritățile pot dispune curățarea imediată a spațiului afectat.

Orice vecin sau persoană afectată de depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor poate depune o sesizare la primărie, iar reclamațiile vor fi verificate de inspectorii locali. Această procedură asigură respectarea regulilor și protejează atât sănătatea, cât și aspectul comunității. Respectarea normelor privind depozitarea deșeurilor nu este doar o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate față de vecini și mediu.

În cazul în care nu se iau măsuri, pe lângă amenzi, proprietarul poate fi obligat să suporte costurile curățării și eliminării deșeurilor, evitând astfel situații conflictuale și menținând ordinea în comunitate.