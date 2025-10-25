Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 10:59
de Badea Violeta

Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama

Social
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Cum poti primi o amenda de pana la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Sursa foto: Profimedia

Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor în curți poate atrage sancțiuni serioase. Gunoaiele, molozul sau resturile care degajă mirosuri neplăcute, atrag dăunători sau poluează vizual pot fi raportate de vecini, iar autoritățile locale pot interveni rapid, aplicând amenzi și obligând la curățarea spațiului.

Ce tipuri de deșeuri sunt interzise în curte

Conform normelor de salubritate și igienă, este strict interzis să depozitezi gunoaie menajere, moloz sau orice resturi care pot provoca mirosuri neplăcute sau atrag dăunători.

Această regulă se aplică atât în cazul locuințelor individuale, cât și în curțile comune ale blocurilor sau asociațiilor de proprietari. Deșeurile care poluează vizual sau care afectează aspectul estetic al zonei pot fi considerate contravenții, atrăgând sancțiuni conform legislației locale.

Vezi și:
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025

Ce riscuri implică depozitarea necorespunzătoare a gunoiului

Depozitarea incorectă a deșeurilor nu afectează doar imaginea locuinței, ci și sănătatea comunității. Resturile menajere lăsate în curte pot atrage insecte, rozătoare sau alte specii dăunătoare, crescând riscul apariției unor probleme de igienă.

În plus, acumularea de gunoaie în spațiile private poate deveni sursă de mirosuri persistente, reducând calitatea vieții vecinilor și provocând nemulțumiri în comunitate.

Ce sancțiuni poți primi și cine te poate reclama

Primăria are dreptul să aplice sancțiuni cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei pentru nerespectarea regulilor de salubritate. În plus, autoritățile pot dispune curățarea imediată a spațiului afectat.

Orice vecin sau persoană afectată de depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor poate depune o sesizare la primărie, iar reclamațiile vor fi verificate de inspectorii locali. Această procedură asigură respectarea regulilor și protejează atât sănătatea, cât și aspectul comunității. Respectarea normelor privind depozitarea deșeurilor nu este doar o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate față de vecini și mediu.

În cazul în care nu se iau măsuri, pe lângă amenzi, proprietarul poate fi obligat să suporte costurile curățării și eliminării deșeurilor, evitând astfel situații conflictuale și menținând ordinea în comunitate.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Noua lege se pregătește pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea verificării pe Facebook sau TikTok
Noua lege se pregătește pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea verificării pe Facebook sau TikTok
Gabriela Firea, răspuns clar cu privire la candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei: “Nu am trădat și nu voi trăda”
Gabriela Firea, răspuns clar cu privire la candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei: “Nu am trădat și nu voi trăda”
Ecranul nu răspunde sau aplicația îngheață pe iPhone: cum forțezi repornirea în siguranță
Ecranul nu răspunde sau aplicația îngheață pe iPhone: cum forțezi repornirea în siguranță
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent electric, conform specialiştilor
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent electric, conform specialiştilor
Gesturi utile din Google Maps pe care șoferii ar trebui să le cunoască pentru o viață semnificativ mai ușoară în trafic
Gesturi utile din Google Maps pe care șoferii ar trebui să le cunoască pentru o viață semnificativ mai ușoară în trafic
Clujul bate Capitala la școală, viață și inovație. Bucureștiul mai ține steagul la economie
Clujul bate Capitala la școală, viață și inovație. Bucureștiul mai ține steagul la economie
S-a schimbat legea pentru românii care visează să meargă cu trotineta electrică pe străzile din România. Cum obții dreptul de a conduce, când îl pierzi
S-a schimbat legea pentru românii care visează să meargă cu trotineta electrică pe străzile din România. Cum obții dreptul de a conduce, când îl pierzi
Două cutremure în România sâmbătă dimineaţă, la interval de o oră. Seismele, aproape identice, având aceeași magnitudine
Două cutremure în România sâmbătă dimineaţă, la interval de o oră. Seismele, aproape identice, având aceeași magnitudine
Revista presei
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Playtech Știri
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
Playtech Știri
Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...