Amendă de 4.000 de lei și reținerea talonului auto. Nu mai pleci cu mașina dacă ești prins de Poliție cu cauciucurile greșite

Dacă te prinde iarna pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă, nu contează că în calendar nu scrie încă decembrie. Obligația este legată de starea carosabilului, nu de o dată fixă. Pentru încălcarea regulii intri direct în clasa a IV-a de sancțiuni, adică 9–20 puncte-amendă, și ți se poate reține certificatul de înmatriculare pe loc. În 2025, punctul-amendă este 202,5 lei, așa că amenda variază între 1.822,5 și 4.050 lei. În practică, nu mai pleci cu mașina până nu remediezi situația.

Regula nu este nouă, dar revine în fiecare toamnă cu aceeași confuzie. România a renunțat de ani buni la ideea unei perioade fixe pentru „cauciucuri de iarnă obligatorii”. Azi, condiția este una singură: dacă drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, trebuie să ai anvelope de iarnă omologate. În lipsa lor, pe lângă amendă, ți se reține talonul și rămâi imobilizat până dovedești că ai adus mașina la conformitate.

Când ești obligat să ai anvelope de iarnă

Textul oficial spune clar că, ori de câte ori circuli pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, autovehiculul trebuie să fie dotat cu anvelope de iarnă. Pentru vehiculele de marfă peste 3,5 t și pentru cele cu peste 9 locuri, condiția se aplică pe axele de tracțiune, alternativ cu lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate. Nu se face referire la o dată din an, ci la starea reală a carosabilului.

Ca să eviți discuțiile la control, verifică marcajele. RAR și Poliția Română precizează că anvelopele trebuie să fie omologate pentru iarnă, recunoscute prin inscripții și simboluri specifice. În practică, vei întâlni M+S, dar pentru performanță în zăpadă te ajută în special simbolul 3PMSF (fulgul pe munte cu trei piscuri), care atestă trecerea testelor de zăpadă. Dacă mergi pe all-season, caută tot 3PMSF pentru a avea acoperirea necesară în condiții de iarnă.

Ce amenzi riști și de ce ți se reține talonul

Încadrarea contravenției este în clasa a IV-a de sancțiuni, adică 9–20 puncte-amendă. Cum punctul-amendă este 202,5 lei în 2025, rezultă un interval de 1.822,5–4.050 lei. La asta se adaugă măsura tehnico-administrativă de reținere a certificatului de înmatriculare, în baza articolului care sancționează circulația pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă. Pe scurt, nu îți vei putea continua deplasarea cu mașina.

Ca să recuperezi talonul, după ce montezi anvelope conforme te prezinți la Poliția Rutieră cu dovada reținerii și documentul care arată că a încetat motivul reținerii. În unele situații, ți se poate cere verificare la RAR. Până atunci, tratezi mașina ca imobilizată și îți organizezi transportul pe platformă dacă e cazul. E mai ieftin decât o nouă amendă și mai sigur decât să riști fără echipare corectă.

Ce mai e bine să știi ca să eviți probleme

Nu ești obligat să pui anvelope de iarnă „de la 1 octombrie” dacă drumurile sunt complet uscate. Totuși, specialiștii recomandă să faci trecerea când temperaturile scad constant sub 6–7 grade Celsius, pentru că amestecul de cauciuc al pneurilor de iarnă rămâne elastic la rece și păstrează aderența. Dacă prinzi un episod de lapoviță sau polei, vei avea deja echiparea potrivită și nu vei intra în risc. Informațiile de context din presa auto pot fi utile, dar baza rămâne legea.

Nu te baza pe „merge și așa” cu pneuri uzate sau cu dimensiuni nepotrivite. Codul rutier acoperă și situațiile cu anvelope cu alte caracteristici decât cele din cartea de identitate ori uzate peste limită, iar sancțiunile includ la fel reținerea talonului. Un set corect omologat și în stare bună te scutește de costuri, dar mai important, scurtează distanța de frânare și îți păstrează controlul pe suprafețe alunecoase.