Amendă de 4.000 de lei pentru depășirea vitezei legale în 2025. Diferența dintre drum național și drum european

În 2025, amenzile pentru viteză au crescut odată cu valoarea punctului de amendă, iar pragurile de sancționare rămân diferențiate în funcție de cât depășești limita din zona în care circuli. De aici apar multe confuzii, mai ales între ce înseamnă un drum național obișnuit și un drum național european, unde limita este mai mare pentru autoturisme. În practică, aceeași viteză poate fi amendată pe un drum și perfect legală pe altul, chiar dacă ambele au indicativ „DN”.

Valoarea maximă a amenzii pentru depășirea vitezei poate ajunge la aproximativ 4.050 de lei, în funcție de numărul de puncte aplicate și de cât de mult ai depășit limita. În plus, la depășiri mari intră în joc și suspendarea permisului. Ca să eviți surprizele, e important să cunoști limitele pe tipuri de drum și pe categorii de vehicule, dar și pragurile la care încep sancțiunile.

Limitele de viteză în 2025 pentru principalele categorii

Pentru categoriile A și B, în afara localităților, reperele generale sunt: 130 km/h pe autostradă, 120 km/h pe drum expres, 100 km/h pe drum național european (E) și 90 km/h pe celelalte drumuri naționale sau județene. Diferența de 10 km/h dintre „E” și restul drumurilor naționale este exact motivul pentru care aceeași viteză poate fi tratată diferit. Aceste limite sunt prevăzute în legislația rutieră și în materialele DRPCIV dedicate pregătirii conducătorilor auto.

Pentru vehiculele din categoriile C, D și D1, limitele sunt mai mici: 110 km/h pe autostradă, 100 km/h pe drum expres, 90 km/h pe drum european și 80 km/h pe celelalte drumuri. Pentru A1, B1 și C1, scara coboară încă un nivel: 90 km/h pe autostradă, 85 km/h pe drum expres, 80 km/h pe „E” și 70 km/h pe restul drumurilor. În plus, dacă tractezi o remorcă, limita ta scade cu 10 km/h față de categoria vehiculului, iar aceste diferențe sunt prevăzute expres în Codul rutier.

Ce riști la 99 km/h pe un drum național, față de un drum european

Pentru un autoturism din categoria B, limita generală pe un drum național obișnuit este 90 km/h. La 99 km/h înseamnă că ești cu 9 km/h peste. Pragurile contravenționale pentru viteză încep de la depășiri de 10–20 km/h, astfel că o depășire de 1–9 km/h nu intră în categoriile sancționate prin puncte/amendă. Cu alte cuvinte, la 99 km/h pe un drum național, nu se aplică sancțiune contravențională pentru depășirea vitezei, deși polițistul poate gestiona situația în funcție de ansamblul abaterilor și semnalizării din teren.

Pe un drum european, limita pentru categoriile A și B este 100 km/h, astfel că 99 km/h este în interiorul limitei legale. Tocmai această diferență de 10 km/h dintre un „E” și un DN obișnuit creează situații în care aceeași viteză e tolerată pe unul și ar intra aproape de pragul contravențional pe celălalt. Ține cont că orice indicator local poate stabili o limită inferioară; semnalizarea din teren are prioritate față de regulile generale.

Drum național vs drum european: cum le deosebești și de ce contează

„Drum european” nu este o categorie separată de proprietar sau carosabil, ci o rută internațională marcată cu indicativ „E” suprapus peste un drum național. Diferența practică pentru tine este că, în lipsa unei limitări specifice prin indicator, pe aceste segmente limita pentru autoturisme este 100 km/h, nu 90 km/h. În teren, recunoști rutele europene după indicativul verde „E” urmat de număr, pe lângă marcajul DN.

Chiar și așa, nu presupune că orice centură sau variantă ocolitoare este „E” ori „expres”. Multe variante de ocolire rămân la regimul de drum național obișnuit, astfel că limita rămâne 90 km/h pentru autoturisme. Verifică mereu indicatoarele curente și ia în calcul că anumite tronsoane pot avea limite punctuale mai mici, temporare sau permanente, stabilite de administratorul drumului cu avizul poliției rutiere.

Cât este amenda în 2025 și de la ce depășire începe

Din 1 ianuarie 2025, punctul de amendă este 202,5 lei, ceea ce face ca amenda maximă obișnuită pentru viteză (20 de puncte) să ajungă la circa 4.050 lei. Pragurile contravenționale pornesc de la 10–20 km/h peste limită (2–3 puncte de amendă) și cresc gradual, iar la depășiri de peste 50 km/h intervine și suspendarea permisului, cu perioade mai mari dacă depășirea trece de 70 km/h.

În concluzie, diferența dintre un drum național obișnuit și un drum european poate schimba complet situația ta la controlul radar. La 99 km/h, pe DN ești sub pragul contravențional pentru categoria B, iar pe „E” ești în limită. Ca să eviți neplăcerile, verifică mereu tipul drumului și semnalizarea locală și ține minte că sancțiunile se calculează în funcție de depășirea efectivă a limitei valabile pe acel sector.