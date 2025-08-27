Amendă de 4.000 de lei dacă schimbi asta la mașină, în timp ce mulți șoferi cred că vor face economie. Se anulează și certificatul de înmatriculare

Ultima ora
Tot mai mulți șoferi caută soluții mai ieftine atunci când mașinile lor ajung în service cu probleme costisitoare. Printre cele mai răspândite practici se numără eliminarea filtrului de particule (DPF), o piesă esențială în reducerea emisiilor poluante. Deși pare o metodă rapidă și mai ieftină decât înlocuirea filtrului, anularea acestuia este ilegală în România și aduce sancțiuni dure, atât pentru șoferi, cât și pentru service-urile care acceptă să facă această intervenție.

De ce este important filtrul de particule

Filtrul de particule (DPF la motoarele diesel sau GPF la cele pe benzină) are rolul de a reține și neutraliza particulele nocive din gazele de eșapament, reducând nivelul de poluare. În mod normal, atunci când filtrul se încarcă, mașina face o regenerare automată prin arderea depunerilor. Dacă acest proces nu are loc, există soluții precum curățarea chimică, însă atunci când filtrul este compromis, singura alternativă legală rămâne înlocuirea cu unul omologat .

Eliminarea filtrului prin înlocuirea cu o țeavă improvizată sau prin scoaterea fagurelui din interior duce la creșterea emisiilor, fum negru vizibil pe eșapament și scăderea performanței motorului. În plus, modificarea face ca vehiculul să își piardă automat omologarea, ceea ce înseamnă că nu mai are voie să circule pe drumurile publice.

Ce riști dacă circuli fără DPF

Potrivit legislației în vigoare, anularea filtrului de particule este considerată o modificare structurală ilegală a vehiculului. În momentul în care mașina este verificată în trafic sau la inspecția tehnică periodică, consecințele sunt clare:

  • certificatul de înmatriculare este reținut pe loc ;
  • șoferul riscă o amendă de peste 4.000 de lei ;
  • service-ul care a efectuat intervenția poate fi sancționat cu până la 10.000 de lei .

Astfel, o economie aparentă de câteva sute de euro se poate transforma rapid într-o cheltuială mult mai mare, fără a mai pune la socoteală riscurile asupra mediului și sănătății.

Singura soluție: înlocuirea filtrului cu unul omologat

Specialiștii atrag atenția că, în ciuda prețului ridicat al unui DPF nou (care poate depăși 2.000 de euro pentru anumite modele), acesta este singura variantă legală și sigură . Orice altă improvizație nu doar că aduce sancțiuni, dar poate afecta pe termen lung motorul și alte componente ale mașinii.

În concluzie, dacă mașina ta dă semne că filtrul de particule este blocat sau deteriorat, cea mai bună decizie este să mergi într-un service autorizat și să îl înlocuiești. În caz contrar, riști nu doar o amendă usturătoare, ci și pierderea dreptului de a circula.

