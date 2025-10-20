Amendă de 4.000 de lei dacă nu-ți oprești alarma la mașină. Cât timp are poate suna sirena până ești sancționat, conform legii din România

Alarma auto este un sistem util, dar și una dintre cele mai frecvente surse de disconfort urban. De la zgomote ascuțite în mijlocul nopții la declanșări false cauzate de vânt sau trepidații, aceste sisteme pot crea probleme nu doar vecinilor, ci și proprietarilor. În România, legea reglementează clar cât timp are voie să sune o alarmă auto, iar depășirea acestor limite poate duce la amenzi care pot ajunge până la 4.050 de lei .

Cazurile în care sirenele sună minute în șir fără ca proprietarul să intervină sunt mai frecvente decât pare. Poliția rutieră avertizează că montarea sau folosirea unui sistem antifurt sonor care depășește durata maximă admisă de funcționare se consideră contravenție gravă . Așadar, chiar dacă intenția este de a proteja vehiculul, lipsa intervenției rapide poate aduce sancțiuni usturătoare.

Ce spune legea despre durata și intensitatea alarmei auto

Articolul 102, alineatul (33) din Codul Rutier este explicit: „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege.”

Asta înseamnă că alarma nu are voie să sune mai mult de 59 de secunde fără întrerupere , indiferent de motivul declanșării. Amenzile aplicate în acest caz variază între 1.822,5 lei și 4.050 lei , în funcție de circumstanțe și de nivelul de zgomot înregistrat. Având în vedere că, în 2025, punctul de amendă este de 202,5 lei , depășirea limitei de timp poate costa cât un sistem complet de alarmare profesional.

În privința volumului sonor, legea face trimitere la normele de protecție împotriva poluării fonice stabilite de Ministerul Sănătății . Acestea prevăd că în interiorul unei locuințe nivelul de zgomot nu trebuie să depășească 35 de decibeli ziua și 25 de decibeli noaptea , valori care se reduc cu 10 dB pe timpul nopții. În practică, aceste măsurători sunt greu de realizat, deoarece ar fi nevoie ca alarma să sune continuu până la sosirea unei echipe de specialiști.

Cum poți evita amenda dacă ai alarmă auto

Majoritatea sistemelor moderne de alarmare îți permit reglarea sensibilității, duratei și volumului sonor. Prin urmare, poți evita sancțiunile dacă setezi alarma să se oprească automat după 20–30 de secunde , chiar dacă este declanșată de mai multe ori.

În plus, este recomandat să verifici periodic funcționarea telecomenzii și a senzorilor. Multe dintre alarmele aftermarket reacționează la vibrații minore – cum ar fi trecerea unui camion sau ploaia puternică – ceea ce duce la declanșări false. Dacă sistemul este prea sensibil, ajustarea pragului de declanșare sau montarea unor senzori noi poate preveni situațiile neplăcute.

De asemenea, dacă alarma ta este foarte veche sau a fost montată necorespunzător, merită să o înlocuiești cu una compatibilă cu sistemul electronic al mașinii. Unele modele moderne pot fi conectate la aplicații mobile, trimițând notificări directe pe telefon și permițând dezactivarea rapidă a sirenei chiar și de la distanță.

Ce nu spune legea, dar e important să știi

Deși durata maximă admisă a semnalului sonor este clar stabilită, legislația nu precizează câte declanșări consecutive sunt permise și nici pauza minimă dintre acestea. Asta lasă loc de interpretare, însă autoritățile pot interveni dacă alarma se declanșează repetat și produce disconfort public.

Astfel, chiar dacă fiecare „rundă” de sirenă durează sub un minut, repetarea constantă poate fi încadrată la tulburarea liniștii publice, o contravenție distinctă sancționată de Legea 61/1991. În acest caz, amenzile pot depăși din nou 3.000 de lei, iar polițiștii locali pot dispune chiar ridicarea mașinii dacă proprietarul nu este de găsit.

În concluzie, dacă alarma mașinii tale pornește singură și sună mai mult de un minut, trebuie oprită imediat. În caz contrar, nu doar că riști o amendă de peste 4.000 de lei, dar te poți trezi și cu o reputație proastă printre vecini.