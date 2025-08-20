Amendă de 3.000 de lei pentru românii care ascultă muzică tare, fac petreceri la orice oră. Ce înseamnă perturbarea liniștii publice în 2025

Petrecerile care depășesc limita bunului simț și muzica dată prea tare pot aduce amenzi usturătoare, chiar și atunci când nu se încalcă orele legale de liniște. Conform Legii 61/1991, tulburarea liniștii publice nu se rezumă doar la intervalul orar 22:00-08:00 și 13:00-14:00, ci se sancționează ori de câte ori zgomotul perturbă viața vecinilor.

În plus, o decizie a Curții Constituționale din 2022 a eliminat diferența dintre mediul urban și cel rural în privința aplicării sancțiunilor. Asta înseamnă că, indiferent dacă ești la oraș sau la sat, dacă organizezi o petrecere zgomotoasă sau dai muzica la un volum excesiv, riști amenzi de până la 3.000 de lei.

De ce sunt sancționate petrecerile zgomotoase și muzica la volum ridicat

Legea a fost gândită pentru a proteja liniștea și ordinea publică, mai ales în proximitatea locuințelor. O petrecere organizată într-un cort, într-o curte sau într-un spațiu deschis aflat aproape de casele oamenilor poate deranja la fel de mult ca o discotecă improvizată într-un apartament.

Poliția poate interveni oricând dacă există plângeri din partea vecinilor, iar amenda poate fi aplicată chiar dacă nu te afli în intervalul orar considerat clasic pentru „orele de liniște”. Practic, nu contează că este prânz, după-amiază sau noapte: dacă zgomotul perturbă traiul celor din jur, devine contravenție.

Cum se aplică amenzile și ce modificări legislative se pregătesc

Potrivit proiectelor legislative aflate în discuție, sancțiunile pentru tulburarea liniștii ar putea deveni și mai aspre, inclusiv prin dublarea cuantumului amenzilor. În prezent, amenda maximă pentru astfel de fapte este de 3.000 de lei, însă modificările ar putea ridica semnificativ pragul, pentru a descuraja abuzurile.

CCR a decis deja că aceste reguli se aplică atât în mediul urban, cât și în cel rural, eliminând orice interpretare care ar fi putut lăsa impresia că la sat „se permite mai multă gălăgie”. Din punct de vedere legal, liniștea locatarilor trebuie respectată peste tot.

Astfel, indiferent dacă organizezi o petrecere în apartament, în curtea casei sau într-un spațiu deschis, volumul muzicii trebuie adaptat astfel încât să nu deranjeze vecinii. În caz contrar, pe lângă conflictele personale, te poți trezi și cu o amendă care îți poate afecta serios bugetul.