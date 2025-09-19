Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Amendă de 1600 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru că ai depășit greșit o căruță. Codul Rutier despre ”vehiculele cu tracțiune animală”
Căruțele pe străzile din România, mai dese decât ar trebui / foto: reprezentare AI

Deși România este membră a Uniunii Europene, căruțele trase de cai fac încă parte din peisajul rutier zilnic, în special pe drumurile comunale și județene. Întâlnirea cu un astfel de vehicul poate părea banală, însă manevrarea greșită a situației, mai ales în cazul unei depășiri, atrage sancțiuni dure. Codul Rutier 2025 stabilește foarte clar în ce condiții este legal să depășești o căruță și ce consecințe există dacă regulile sunt încălcate.

Problema principală este că aceste vehicule se deplasează cu o viteză mult mai mică decât a mașinilor, iar tentația de a le depăși, chiar și pe linie continuă, este foarte mare. Însă, potrivit legislației în vigoare, această manevră este interzisă dacă implică trecerea peste marcajul continuu. Regulile nu fac diferențe între tipurile de vehicule: căruțele, la fel ca autoturismele sau camioanele, intră sub incidența acelorași prevederi.

Ce spune legea despre depășirea căruțelor

Articolul 120 din Codul Rutier interzice depășirea vehiculelor atunci când pentru efectuarea manevrei șoferul este obligat să încalce linia continuă, simplă sau dublă. Această regulă se aplică inclusiv în situațiile în care căruța circulă pe drumuri unde, teoretic, accesul atelajelor nu ar trebui permis. Practic, chiar dacă prezența vehiculului cu tracțiune animală în acel loc este ilegală, șoferul care îl depășește greșit rămâne sancționat.

