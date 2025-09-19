Amendă de 1600 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru că ai depășit greșit o căruță. Codul Rutier despre ”vehiculele cu tracțiune animală”

Deși România este membră a Uniunii Europene, căruțele trase de cai fac încă parte din peisajul rutier zilnic, în special pe drumurile comunale și județene. Întâlnirea cu un astfel de vehicul poate părea banală, însă manevrarea greșită a situației, mai ales în cazul unei depășiri, atrage sancțiuni dure. Codul Rutier 2025 stabilește foarte clar în ce condiții este legal să depășești o căruță și ce consecințe există dacă regulile sunt încălcate.

Problema principală este că aceste vehicule se deplasează cu o viteză mult mai mică decât a mașinilor, iar tentația de a le depăși, chiar și pe linie continuă, este foarte mare. Însă, potrivit legislației în vigoare, această manevră este interzisă dacă implică trecerea peste marcajul continuu. Regulile nu fac diferențe între tipurile de vehicule: căruțele, la fel ca autoturismele sau camioanele, intră sub incidența acelorași prevederi.

Ce spune legea despre depășirea căruțelor

Articolul 120 din Codul Rutier interzice depășirea vehiculelor atunci când pentru efectuarea manevrei șoferul este obligat să încalce linia continuă, simplă sau dublă. Această regulă se aplică inclusiv în situațiile în care căruța circulă pe drumuri unde, teoretic, accesul atelajelor nu ar trebui permis. Practic, chiar dacă prezența vehiculului cu tracțiune animală în acel loc este ilegală, șoferul care îl depășește greșit rămâne sancționat.

Există totuși câteva excepții. Legea permite depășirea căruțelor pe pasaje denivelate, poduri sau în tuneluri, dar doar dacă vizibilitatea depășește 20 de metri și lățimea drumului este de minimum 7 metri. În plus, dacă vehiculul cu tracțiune animală este oprit pe marginea drumului, el este considerat obstacol și poate fi depășit, însă numai cu respectarea măsurilor de siguranță și acordarea priorității celor care vin din sens opus.

Amenzi și sancțiuni pentru depășirea ilegală

Șoferii care ignoră aceste reguli riscă sancțiuni usturătoare. O depășire efectuată pe linie continuă, chiar și a unei căruțe, atrage o amendă care poate ajunge la 1.600 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile. Mai mult, repetarea abaterii sau provocarea unui accident în astfel de condiții poate aduce consecințe și mai grave.

Prin urmare, chiar dacă prezența căruțelor pe drumurile naționale sau în orașe poate părea anacronică și uneori enervantă, șoferii sunt obligați să respecte regulile impuse de lege. Depășirea unei căruțe nu este un detaliu minor, ci o situație care, tratată greșit, poate duce la sancțiuni severe și la pierderea temporară a dreptului de a conduce.