Amendă de 1600 de lei pentru șoferii care stau pe telefon în trafic. Codul Rutier sancționează și scrierea sau citirea de mesaje

Traficul din marile orașe este adesea un test de răbdare. Minutele petrecute la semafor sau în ambuteiaje îi determină pe mulți șoferi să caute distracție în telefonul mobil. Fie că vorbesc, citesc știri sau scriu mesaje, acest obicei este mult mai periculos decât pare. Codul Rutier 2025 a înăsprit sancțiunile și pedepsește inclusiv simpla ținere a telefonului în mână atunci când te afli la volan.

Telefonul în mână, amendă garantată

Conform legii, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii este interzisă, cu excepția cazurilor în care utilizezi un sistem hands-free. Asta înseamnă că și citirea unui mesaj, dar și căutarea unei adrese pe GPS, pot aduce o amendă usturătoare.

Sancțiunile se încadrează între 1.215 și 1.620 de lei, ceea ce înseamnă clasa a III-a de contravenții. În plus, polițiștii pot aplica și puncte de penalizare, iar în anumite situații chiar suspendarea permisului. Regulile sunt clare: orice acțiune care presupune manipularea telefonului mobil în timpul conducerii intră sub incidența legii.

Pericol și la semafor

Mulți șoferi cred că pot „scăpa” dacă folosesc telefonul la semafor, cât timp mașina nu se află în mișcare. Codul Rutier consideră însă că și această situație face parte din „deplasarea pe drumurile publice”. Dacă pe lângă folosirea telefonului mai încalci și o altă regulă de circulație, sancțiunea devine și mai dură: pe lângă amendă, poți rămâne fără permis 30 de zile.

Un exemplu des întâlnit este combinația dintre utilizarea telefonului și nepurtarea centurii de siguranță. În acest caz, șoferul primește două sancțiuni distincte: 2–3 puncte de amendă pentru lipsa centurii și 4–5 puncte pentru telefon, plus suspendarea permisului.

Sancțiuni și prin poștă

Noutatea introdusă de Codul Rutier 2025 este că amenzile pentru folosirea telefonului la volan pot fi transmise și prin poștă. Poliția se bazează pe camerele de supraveghere, radarele fixe sau filmările furnizate de alți participanți la trafic. Proprietarul vehiculului primește o notificare și are 5 zile pentru a declara cine se afla la volan. Ulterior, șoferul identificat primește sancțiunea acasă.

Cum eviți amenda

Singura modalitate sigură de a nu intra în vizorul Poliției este să respecți legea. Setează destinația GPS înainte de a pleca la drum, conectează telefonul la sistemul mașinii sau folosește un suport dedicat. Pentru apeluri, există căști hands-free sau difuzorul integrat. Dacă trebuie să scrii un mesaj, cea mai bună soluție este să tragi pe dreapta și să oprești complet vehiculul.

În concluzie, Codul Rutier 2025 nu mai lasă loc de interpretări: telefonul în mână la volan înseamnă risc, atât pentru siguranță, cât și pentru buzunar. O simplă neatenție poate costa până la 1.600 de lei și chiar permisul de conducere.