Amendă de 11.000 de lei dacă faci acest gest după ce ți-ai schimbat locul de muncă. Este complet interzis să furi clienții de la vechiul patron

Schimbarea locului de muncă sau deschiderea propriei afaceri după ce ai acumulat experiență într-o companie este un pas firesc pentru mulți angajați. Totuși, există o linie legală clară care nu trebuie depășită: atragerea clienților vechiului angajator prin folosirea informațiilor confidențiale sau a secretelor comerciale. Codul legislației românești privind concurența neloială prevede sancțiuni dure pentru acest tip de practici, iar amenzile pot ajunge până la 11.000 de lei pentru persoane fizice și chiar până la 500.000 de lei pentru firme.

Această regulă este prevăzută în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, care urmărește să protejeze nu doar companiile, ci și piața în ansamblu, prin menținerea unui climat bazat pe corectitudine și bună-credință.

Ce înseamnă deturnarea clientelei și de ce este interzisă

Deturnarea clientelei apare atunci când un fost angajat sau chiar unul actual folosește informații la care a avut acces pentru a atrage clienți ai companiei în interes propriu sau în beneficiul unei alte firme. Este vorba despre date considerate confidențiale ori secrete comerciale, iar folosirea acestora poate dăuna grav intereselor economice ale întreprinderii.

Legea consideră acest comportament o formă de concurență neloială, care nu doar că afectează direct firma de unde provin clienții, ci poate destabiliza și piața, creând avantaje incorecte. În acest sens, nu contează doar intenția fostului angajat, ci și consecințele asupra sectorului economic.

Cât de mari pot fi sancțiunile aplicate

Pentru persoane fizice, amenda pentru deturnarea clientelei este cuprinsă între 5.500 și 11.000 de lei. În cazul în care o companie întreagă – înființată sau condusă de foști angajați – este implicată într-o astfel de practică, amenzile sunt mult mai dure: între 50.000 și 500.000 de lei.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor se fac de către Consiliul Concurenței, instituția care are atribuția legală de a verifica și opri practicile de concurență neloială. Aceasta poate acționa fie la sesizarea unei părți prejudiciate, fie din oficiu, dacă există indicii clare că interesul public este afectat.

Alte fapte considerate concurență neloială

Pe lângă deturnarea clientelei, legea include și alte practici interzise:

denigrarea unei firme sau a produselor sale prin informații false;

discreditarea activității unei companii pentru a-i afecta reputația și credibilitatea;

orice alte acțiuni comerciale care contravin regulilor bunei-credințe și pot provoca prejudicii competitorilor.

Aceste prevederi arată că nu doar atragerea clienților, ci și orice încercare de a submina incorect imaginea sau activitatea unei alte companii poate fi sancționată.

Cum pot proceda firmele afectate

O companie care observă că un fost angajat îi atrage clienții folosindu-se de informațiile interne poate sesiza Consiliul Concurenței, dar și instanțele de judecată. Este important să existe probe sau indicii clare – de exemplu, corespondențe, documente sau contracte semnate cu foști clienți în baza unor informații obținute ilegal.

În plus, multe firme introduc în contractele de muncă sau în fișele postului clauze de confidențialitate și clauze de neconcurență, tocmai pentru a preveni astfel de situații. Aceste clauze devin aplicabile și după încetarea contractului, în limitele prevăzute de lege.

Deși schimbarea locului de muncă sau pornirea unei afaceri proprii sunt decizii firești, legea interzice explicit practicile prin care foștii angajați încearcă să-și construiască succesul pe baza clientelei sau a secretelor comerciale ale fostului angajator. Sancțiunile sunt semnificative, iar riscul de a primi o amendă de 11.000 de lei sau chiar mai mult pentru o firmă întreagă arată cât de serios este tratat acest subiect.