Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă". Update
19 aug. 2025
de Alexandru Puiu

Amendă de 10.000 de lei pentru o mașină monitorizată prin GPS. De ce a fost sancționat patronul, proprietarul de drept al mașinii de serviciu
Monitorizarea mașinilor de serviciu prin GPS a devenit o practică tot mai frecventă în România, pe fondul dorinței companiilor de a-și proteja bunurile și de a optimiza costurile. Totuși, această practică este reglementată strict de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi usturătoare. Un patron a aflat acest lucru pe propria piele, după ce a fost sancționat cu aproape 10.000 de lei pentru că a instalat sisteme de localizare pe mașinile firmei, fără a-și informa angajații.

Ce spune legea despre monitorizarea GPS a mașinilor de serviciu

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), folosirea sistemelor de localizare pe vehiculele de serviciu este permisă doar dacă sunt respectate condiții clare. În primul rând, angajatul trebuie să fie informat în scris înainte de instalarea dispozitivului GPS, iar informarea trebuie să includă scopul monitorizării, modul de utilizare a datelor și perioada de stocare.

De asemenea, scopul monitorizării trebuie să fie legitim – de exemplu securitatea vehiculului sau a bunurilor transportate, optimizarea rutelor ori prevenirea folosirii mașinii în interes personal. Perioada de stocare a datelor nu poate depăși 30 de zile, conform Legii nr. 190/2018. Mai mult, dacă vehiculul este utilizat și în scop personal, urmărirea trebuie dezactivată în afara orelor de program.

În lipsa acestor măsuri, monitorizarea poate fi considerată abuzivă, iar Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) poate aplica sancțiuni.

Cum a ajuns un patron să plătească aproape 10.000 de lei

Cazul care a atras atenția a avut loc după ce un angajator a decis să monteze sisteme GPS pe toate mașinile companiei, dar nu și-a informat angajații oficial despre acest lucru. După ce unul dintre șoferi a fost concediat, acesta a reclamat situația la ANSPDCP.

În urma verificărilor, autoritatea a constatat că datele angajatului au fost colectate și stocate timp de șase luni, iar procesul a continuat chiar și după încetarea raporturilor de muncă. Mai mult, angajatorul nu a prezentat dovezi că ar fi încercat alte metode mai puțin intruzive pentru atingerea scopului declarat – întocmirea foilor de parcurs și a pontajelor lunare.

Astfel, ANSPDCP a aplicat o amendă de 9.947,6 lei (aproximativ 2.000 de euro), alături de un avertisment pentru încălcarea articolelor 12, 13 și 14 din GDPR. Compania a fost obligată să reevalueze necesitatea monitorizării, să își informeze transparent angajații și să limiteze perioada de stocare a datelor. În urma sancțiunii, patronul a decis să renunțe complet la dispozitivele GPS instalate pe mașinile de serviciu.

Concluzii și impact pentru angajatori

Cazul arată cât de important este pentru angajatori să respecte legislația privind protecția datelor atunci când implementează soluții de monitorizare. Deși intențiile pot fi legitime, lipsa transparenței și a respectării procedurilor legale poate aduce sancțiuni costisitoare și poate afecta imaginea companiei.

Pentru angajați, acest episod reprezintă o dovadă că au drepturi clare în fața unor practici intruzive și că pot apela la autorități atunci când acestea sunt încălcate. În 2025, monitorizarea prin GPS a mașinilor de serviciu rămâne legală, dar numai dacă este făcută corect, proporțional și justificat.

