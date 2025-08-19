Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer care a blocat drumul, în Dâmboviţa. Imaginea care l-a făcut de râs pe internet

Un şofer din Târgovişte a fost sancţionat contravenţional după ce a încălcat marcajul continuu de pe mijlocul şoselei şi a parcat pe contrasens, parţial pe trotuar, blocând circulaţia altor vehicule şi îngreunând deplasarea pietonilor. Momentul a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile au fost făcute publice pe internet.

Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer din Târgovişte

”La data de 18 august a.c., poliţiştii din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 11:30, un bărbat de 31 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Locotenent Stancu Ion din Târgovişte, ar fi efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal dublu continuu ce desparte sensurile de mers. De asemenea, acesta ar fi staţionat neregulamentar autoturismul, pe trotuar. Poliţiştii au sancţionat contravenţional conducătorul autoturismului cu amendă în valoare de 1822,50 de lei şi au aplicat drept măsură complementară 9 puncte de penalizare”, au transmis marţi reprezentanţii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

Potrivit presei locale, inclusiv cancandb.ro, şoferul ar fi parcat în acel loc pentru a intra într-un restaurant, fără să ţină cont de marcajele rutiere şi de siguranţa traficului.

Poliţia reaminteşte conducătorilor auto că staţionarea neregulamentară afectează siguranţa rutieră şi recomandă ca oprirea sau staţionarea vehiculelor să se facă doar în locuri special amenajate şi semnalizate corespunzător.

Ce înseamnă staționare neregulamentară?

Staționarea neregulamentară este una dintre cele mai des întâlnite abateri în trafic, dar și una dintre cele care creează cele mai multe probleme de siguranță și fluență rutieră. Deși pentru mulți șoferi pare o „abatere minoră”, efectele pot fi serioase atât pentru ceilalți participanți la trafic, cât și pentru pietoni.

Potrivit legislației rutiere, staționarea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru o perioadă mai mare de 5 minute. Dacă oprirea se face în locuri interzise prin marcaje sau semne rutiere, pe treceri de pietoni, în intersecții, pe trotuare sau pe spațiile verzi, aceasta devine staționare neregulamentară.

De ce este periculoasă?

Îngreunează traficul: o mașină parcată pe contrasens sau pe o bandă de circulație blochează fluxul rutier și poate provoca ambuteiaje.

Pune în pericol pietonii: atunci când vehiculele ocupă trotuarele, oamenii sunt nevoiți să circule pe carosabil.

Crește riscul de accidente: vizibilitatea în intersecții, pe treceri de pietoni sau la ieșirile din curți și garaje este serios afectată.

Staționarea neregulamentară se sancționează cu amenzi contravenționale și, în unele cazuri, cu puncte de penalizare. De asemenea, poliția sau administratorul drumului poate dispune ridicarea vehiculului parcat ilegal, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru recuperarea acestuia.

Cum putem evita staționarea ilegală?