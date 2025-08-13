Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Actualitate
Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii români care neglijează acest detaliu la mașină. Ce pățești în trafic pentru un stop sau far defect
Faruri și stopuri la mașină

Sistemul de iluminare al mașinii este esențial pentru siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic, iar legislația rutieră tratează cu seriozitate orice defecțiune în acest sens. Chiar și un simplu bec ars poate duce la amenzi consistente sau, în anumite cazuri, la reținerea certificatului de înmatriculare.

Legea impune ca toate farurile, stopurile și semnalele luminoase să fie în perfectă stare de funcționare, indiferent dacă circuli pe autostradă, drum național sau în localitate. Neglijarea acestor detalii nu doar că poate atrage sancțiuni financiare, dar crește și riscul de accidente, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

Ce spune legea despre circulația cu un bec ars

Codul Rutier actualizat prevede clar că circulația cu defecțiuni la sistemul de iluminare este contravenție sancționată cu amendă din clasa a III-a. Asta înseamnă între 6 și 8 puncte de penalizare, echivalentul a aproximativ 1.200 – 1.600 de lei.

În plus, legea stipulează că folosirea luminilor de întâlnire este obligatorie atât pe timp de noapte, cât și ziua, indiferent de tipul drumului. Prin urmare, chiar și un far defect pe timp de zi poate atrage sancțiuni. Dacă problema este mai gravă – de exemplu, ambele faruri sunt nefuncționale pe timp de noapte – se poate dispune reținerea talonului auto.

Când riști reținerea certificatului de înmatriculare

Articolul 112 din Codul Rutier prevede reținerea certificatului de înmatriculare în cazul în care vehiculul circulă fără dispozitive de iluminare și semnalizare luminoase sau fără mijloace fluorescent-reflectorizante, necesare pentru a fi vizibil în trafic.

Aceeași măsură se aplică și dacă defecțiunile sunt majore sau dacă vehiculul are montate echipamente neomologate. În aceste situații, talonul poate fi recuperat doar după remedierea defecțiunilor și efectuarea unei inspecții tehnice la RAR.

Pentru cazurile mai puțin grave, cum ar fi un singur bec ars sau un far nefuncțional, polițistul rutier poate opta doar pentru amendă contravențională. Dacă șoferul reușește să remedieze problema pe loc, există și posibilitatea de a primi doar un avertisment scris, fără amendă.

Chiar dacă sancțiunea poate părea drastică pentru o problemă minoră, legislația este concepută pentru a preveni accidentele cauzate de vizibilitatea redusă. În practică, verificarea periodică a sistemului de lumini, inclusiv a semnalizărilor și stopurilor, ar trebui să fie o rutină pentru orice șofer responsabil.

