Amendă de 1.000 de lei dacă îți lipsesc aceste obiecte din mașină. Codul Rutier este explicit despre triunghiuri, trusă sau stingător

Codul Rutier actualizat în 2025 stabilește clar care sunt dotările obligatorii pe care trebuie să le ai în autoturism pentru a putea circula pe drumurile publice. Lipsa lor nu doar că îți poate aduce o amendă consistentă, ci poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare. Regulile au fost introduse pentru a crește nivelul de siguranță în trafic și pentru a limita riscurile în cazul unui accident sau al unei defecțiuni tehnice.

Conform OUG 195/2002, în varianta actualizată, lipsa echipamentelor esențiale precum trusa medicală de prim-ajutor, triunghiurile reflectorizante sau stingătorul de incendiu omologat poate atrage sancțiuni cuprinse între 810 și 1.012 lei, plus puncte de penalizare.

Dotările esențiale pe care trebuie să le ai în mașină

Pentru a evita amenzile, fiecare șofer trebuie să se asigure că are la bord o trusă medicală completă, în termen de valabilitate, două triunghiuri reflectorizante omologate și un stingător de incendiu funcțional. Acestea nu sunt doar formalități legale, ci instrumente care pot face diferența într-o situație de urgență.

În plus, pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone este obligatorie și o vestă reflectorizantă, iar în sezonul rece, lanțurile antiderapante devin echipamente necesare. Lipsa acestora poate transforma un drum de iarnă într-un pericol real, atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Anvelopele de iarnă și sancțiunile suplimentare

Un alt aspect important reglementat este cel legat de utilizarea anvelopelor. Cauciucurile de iarnă devin obligatorii atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data din calendar. Nepotrivirea anvelopelor cu condițiile de drum poate atrage amenzi cuprinse între 1.822 și 4.050 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare.

În schimb, anvelopele de vară nu sunt obligatorii, ci doar recomandate. Totuși, specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că utilizarea lor la temperaturi de peste 10 grade Celsius reduce semnificativ riscul de accidente și uzura mașinii.

Centura de siguranță, airbag-urile și alte dotări obligatorii

Legea mai prevede că centurile de siguranță trebuie să fie prezente și funcționale pe toate locurile prevăzute din fabricație. Nepurtarea lor atrage amenzi între 405 și 607 lei, atât pentru șofer, cât și pentru pasageri. De asemenea, airbag-urile montate din fabrică trebuie să fie funcționale, lipsa sau dezactivarea lor fiind considerată defecțiune majoră, ceea ce duce la reținerea certificatului de înmatriculare.

Nu trebuie uitate nici celelalte sisteme de bază, precum instalațiile de iluminare, frânare, direcție și cele pentru reducerea emisiilor. Defecțiunile majore – faruri arse, frână de mână defectă sau eliminarea filtrului de particule – sunt sancționate cu amenzi ce pot depăși 4.000 de lei și, de asemenea, cu reținerea talonului.

În 2025, legislația rutieră este mai strictă ca oricând atunci când vine vorba de dotările obligatorii. Amenda de 1.000 de lei nu este singurul risc – fără aceste echipamente, mașina poate fi scoasă din circulație temporar, iar tu vei rămâne blocat în trafic. Respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de siguranță pentru tine și ceilalți șoferi.