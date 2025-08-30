Am testat 6 metode de a găti porumbul, însă doar una a fost câștigătoare. Iese fraged și foarte gustos

Puține legume se bucură de popularitatea pe care o are porumbul vara. Dulce, suculent și crocant, acesta devine vedeta meselor de sezon, fie că este gătit simplu, cu unt, fie că este pus pe grătar pentru un plus de aromă. Dar cum îl gătim astfel încât să scoatem maximum de gust și textură? Pentru a afla răspunsul, am testat șase metode de preparare a porumbului pe știulete: la cuptor, în Instant Pot, prin fierbere clasică, pe grătar cu coji, pe grătar decojit și într-o baie de unt. Rezultatele au fost surprinzătoare: deși toate variantele au produs un porumb gustos, doar una s-a dovedit cu adevărat câștigătoare.

Coacerea porumbului la cuptor

Pentru această metodă, porumbul decojit și uns cu unt a fost înfășurat individual în folie de aluminiu, așezat pe o tavă și copt la 220°C timp de 23 de minute. În teorie, această tehnică promite simplitate și rezultate constante.

În practică însă, porumbul a ieșit fraged, dar cu un gust destul de fad. Boabele erau comestibile, însă nu aveau nici intensitatea dulceții, nici notele prăjite pe care le aștepți de la o gătire mai îndelungată. Pe scurt, a fost metoda cea mai puțin impresionantă.

Totuși, avantajul ei rămâne faptul că este o rețetă fără supraveghere: îl pui în cuptor și îți vezi de alte treburi. Dezavantajul major este timpul lung și faptul că nu adaugă nimic special în aromă.

Gătirea porumbului în Instant Pot

Aceasta a fost cea mai rapidă metodă dintre toate. Am pus o cană de apă în vas, am adăugat suportul de gătit și am așezat porumbul decojit. După doar 2 minute la presiune mare, plus 8 minute necesare pentru ca aparatul să ajungă la presiune, porumbul era gata.

Rezultatul? Boabe dulci și crocante, însă ușor mai tari decât în alte variante. Este o soluție ideală pentru cineva grăbit, dar care vrea totuși un porumb decent pe masă.

Dezavantajul principal: textura poate să nu fie pe placul tuturor, fiind mai fermă decât cea obținută prin fierbere sau prin baia cu unt.

Vezi și: Cât a ajuns să coste un porumb fiert pe litoral în 2025. Prețul îți taie pofta

Fierberea clasică a porumbului

Metoda tradițională rămâne printre cele mai accesibile și eficiente. Am pus porumbul decojit într-o oală cu apă sărată clocotită și l-am lăsat timp de 5 minute, până a devenit de un galben intens.

Rezultatul a fost un porumb suculent, fraged și cu dulceața naturală evidențiată frumos. Nu există artificii sau arome suplimentare, dar pentru cei care iubesc simplitatea, aceasta este o alegere solidă. Singurul minus: gustul rămâne destul de neutru, fără note suplimentare de caramelizare sau unt.

Gătirea porumbului în coji pe grătar

Această metodă păstrează porumbul în coajă și îl gătește direct pe grătar, la foc mediu-mare, timp de aproximativ 20 de minute. Cojile s-au uscat și s-au carbonizat ușor, desprinzându-se simplu împreună cu toată mătasea.

Aroma rezultată a fost surprinzătoare: porumbul a preluat o notă plăcută, ușor ierboasă, de la pălăgi, iar boabele au rămas foarte suculente.

Este o metodă ideală pentru cei care apreciază un gust natural și o textură crocantă. Totuși, dezavantajul major este că nu obții acele arome prăjite sau afumate specifice grătarului, ceea ce poate fi o mică dezamăgire pentru iubitorii de gust intens.

Grătarul cu porumb decojit

Aici porumbul a fost uns cu unt topit și pus direct pe grătar, fără coji, timp de câteva minute, până când boabele s-au rumenit ușor și au prins urme de foc.

Această metodă a amplificat dulceața naturală a porumbului, oferindu-i în același timp acea aromă specifică de prăjit și fum.

A fost una dintre cele mai apreciate variante, mai ales pentru cei care caută un gust intens, aproape carnal, al boabelor. Practic, dacă vrei un porumb cu adevărat spectaculos pentru un grătar în aer liber, aceasta este alegerea ideală.

Vezi și: Distanţa dintre rândurile de porumb. Detaliul care îţi asigură o recoltă sănătoasă, aşa va creşte înalt

Fierberea porumbului într-o baie de unt

Ultima metodă testată a fost și cea câștigătoare. Într-o oală am adăugat apă, o cană de lapte integral, un baton de unt și sare, apoi am lăsat porumbul să fiarbă la foc mic timp de 8 minute.

Rezultatul a fost de-a dreptul delicios: boabele erau fragede, crocante și pline de aromă. Dulceața naturală a porumbului s-a intensificat, iar notele untoase și cremoase au completat perfect gustul. Practic, fiecare mușcătură părea mai bogată și mai satisfăcătoare decât în oricare altă variantă.

Singurul inconvenient: metoda necesită o cantitate generoasă de ingrediente (lapte și unt), însă lichidul rezultat nu trebuie irosit – poate fi folosit ulterior la supe, risotto sau sosuri.

Cea mai bună metodă de a găti porumbul

Toate cele șase metode au produs un porumb gustos, însă nu toate au scos maximum din această legumă de vară. Pentru cei care vor simplitate și rapiditate, fierberea clasică sau Instant Pot-ul sunt cele mai bune soluții. Pentru un plus de aromă, grătarul, mai ales varianta cu porumb decojit, este de neratat.

Însă, dacă scopul este să obții un porumb fraged, dulce și incredibil de gustos, metoda băii cu unt rămâne de neegalat. Este tehnica ce transformă porumbul într-un adevărat deliciu, perfect pentru mesele de vară în familie.