Alternative care reduc costurile la căldură considerabil. Românii le cumpără în număr mare, vor să scadă facturile

Creșterea prețurilor la energie a determinat tot mai mulți români să caute soluții eficiente pentru a-și reduce facturile și a deveni mai independenți energetic. Panourile fotovoltaice, pompele de căldură și alte sisteme ”verzi” au fost printre cele mai cerute produse la un târg de profil organizat recent în Alba Iulia, semnalând o tendință clară: românii sunt din ce în ce mai interesați să investească în confort și economie pe termen lung.

Cererea pentru energia verde crește

Cererea pentru soluții energetice alternative s-a dublat în ultima perioadă, iar producătorii lansează tot mai multe produse care să sporească confortul locuințelor și să reducă costurile.

”Este foarte puțin poluantă sau aproape deloc. Sunt de verificat și de luat în calcul pentru o soluție combinată la încălzirea unei case. Prețul nu e mare”, a spus un client, potrivit stirileprotv.ro.

Un altul a adăugat: ”Energia solară, energia eoliană sunt chestii care le putem face să fie mult mai economice pentru noi.” Prețul unui sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă pornește de la 4.000-5.000 de euro, crescând în funcție de consum. Tot mai cerută este și încălzirea în pardoseală.

”Încălzirea electrică în pardoseală e undeva la 2.000 de euro, dacă mergem pe o pompă de căldură e 7.000 de euro și un sistem fotovoltaic încă 5-6.000 de euro”, a explicat Bogdan Frățilă, director al unei firme specializate.

Ciprian Georgescu, director comercial, a subliniat că ”economia poate să înceapă undeva la 20-30% față de sistemele clasice.”

”Investiția, în funcție de locuință, poate să varieze”

Pe lângă panourile solare și pompele de căldură, sistemele cu piatră naturală câștigă tot mai multă popularitate, fiind apreciate pentru eficiența și eleganța lor. Acestea pot încălzi o cameră de 25 de metri pătrați în doar patru ore, oferind o căldură plăcută și uniformă, fără fluctuații.

”Investiția, în funcție de locuință, poate să varieze între 5.000 și 15.000 de euro și poate să se amortizeze în nouă ani de zile”, a explicat Cristian Bota, reprezentant al unei firme de profil.

Pe lângă beneficiile economice, sistemele cu piatră naturală adaugă un plus estetic încăperii și permit o utilizare durabilă, eficientă și prietenoasă cu mediul, transformând fiecare locuință într-un spațiu confortabil și modern.

De ce românii aleg energia verde: beneficii economice și ecologice

Amortizarea unui sistem cu panouri fotovoltaice depinde de consumul casei și durează, în medie, cinci ani. Pentru românii care aleg aceste soluții, avantajele pe termen lung includ reducerea semnificativă a costurilor la energie, confort sporit și contribuția la protejarea mediului.

În plus, astfel de investiții cresc autonomia energetică a locuințelor și permit folosirea eficientă a resurselor regenerabile. Românii par să fie dispuși să adopte aceste tehnologii și să profite de beneficiile economice și ecologice pe care le oferă, iar piața de energie verde răspunde rapid prin produse inovatoare și soluții adaptate nevoilor consumatorilor.