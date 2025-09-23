Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 15:19
de Badea Violeta

Alternative care reduc costurile la căldură considerabil. Românii le cumpără în număr mare, vor să scadă facturile

ACTUALITATE
Alternative care reduc costurile la căldură considerabil. Românii le cumpără în număr mare, vor să scadă facturile
Solutii care scad semnificativ factura la incalzire

Creșterea prețurilor la energie a determinat tot mai mulți români să caute soluții eficiente pentru a-și reduce facturile și a deveni mai independenți energetic. Panourile fotovoltaice, pompele de căldură și alte sisteme ”verzi” au fost printre cele mai cerute produse la un târg de profil organizat recent în Alba Iulia, semnalând o tendință clară: românii sunt din ce în ce mai interesați să investească în confort și economie pe termen lung.

Cererea pentru energia verde crește

Cererea pentru soluții energetice alternative s-a dublat în ultima perioadă, iar producătorii lansează tot mai multe produse care să sporească confortul locuințelor și să reducă costurile.

”Este foarte puțin poluantă sau aproape deloc. Sunt de verificat și de luat în calcul pentru o soluție combinată la încălzirea unei case. Prețul nu e mare”, a spus un client, potrivit stirileprotv.ro.

Un altul a adăugat: ”Energia solară, energia eoliană sunt chestii care le putem face să fie mult mai economice pentru noi.” Prețul unui sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă pornește de la 4.000-5.000 de euro, crescând în funcție de consum. Tot mai cerută este și încălzirea în pardoseală.

Vezi și:
Legătura ciudată dintre stocarea datele și consumul global de apă, schimbările climatice. Cum combați seceta ștergând fotografii și emailuri, conform experților
Piața auto din România, între avansul hibridelor și declinul electricelor pure

”Încălzirea electrică în pardoseală e undeva la 2.000 de euro, dacă mergem pe o pompă de căldură e 7.000 de euro și un sistem fotovoltaic încă 5-6.000 de euro”, a explicat Bogdan Frățilă, director al unei firme specializate.

Ciprian Georgescu, director comercial, a subliniat că ”economia poate să înceapă undeva la 20-30% față de sistemele clasice.”

”Investiția, în funcție de locuință, poate să varieze”

Pe lângă panourile solare și pompele de căldură, sistemele cu piatră naturală câștigă tot mai multă popularitate, fiind apreciate pentru eficiența și eleganța lor. Acestea pot încălzi o cameră de 25 de metri pătrați în doar patru ore, oferind o căldură plăcută și uniformă, fără fluctuații.

”Investiția, în funcție de locuință, poate să varieze între 5.000 și 15.000 de euro și poate să se amortizeze în nouă ani de zile”, a explicat Cristian Bota, reprezentant al unei firme de profil.

Pe lângă beneficiile economice, sistemele cu piatră naturală adaugă un plus estetic încăperii și permit o utilizare durabilă, eficientă și prietenoasă cu mediul, transformând fiecare locuință într-un spațiu confortabil și modern.

De ce românii aleg energia verde: beneficii economice și ecologice

Amortizarea unui sistem cu panouri fotovoltaice depinde de consumul casei și durează, în medie, cinci ani. Pentru românii care aleg aceste soluții, avantajele pe termen lung includ reducerea semnificativă a costurilor la energie, confort sporit și contribuția la protejarea mediului.

În plus, astfel de investiții cresc autonomia energetică a locuințelor și permit folosirea eficientă a resurselor regenerabile. Românii par să fie dispuși să adopte aceste tehnologii și să profite de beneficiile economice și ecologice pe care le oferă, iar piața de energie verde răspunde rapid prin produse inovatoare și soluții adaptate nevoilor consumatorilor.

Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Recomandări
Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?
Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?
UE vrea să reformeze legea cookie-urilor și să schimbe modul în care „te dai pe internet”: Legea de la Bruxelles care te va afecta direct
UE vrea să reformeze legea cookie-urilor și să schimbe modul în care „te dai pe internet”: Legea de la Bruxelles care te va afecta direct
Cele mai vizionate 10 filme pe SkyShowtime România în prezent și de ce să le vezi
Cele mai vizionate 10 filme pe SkyShowtime România în prezent și de ce să le vezi
Emmanuel Macron, nevoit să meargă pe jos, prin New York, după ce convoiul său a fost blocat de coloana lui Donald Trump: „Trebuie să am răbdare”. Video
Emmanuel Macron, nevoit să meargă pe jos, prin New York, după ce convoiul său a fost blocat de coloana lui Donald Trump: „Trebuie să am răbdare”. Video
Metroul bucureştean, prin ochii unui american din Texas. „Zici că eşti în Jocul Calamarului”. Replicile internauţilor
Metroul bucureştean, prin ochii unui american din Texas. „Zici că eşti în Jocul Calamarului”. Replicile internauţilor
Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ
Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ
Filmul Ice Road: Vengeance, pe Prime Video. Liam Neeson în Himalaya, supraviețuire pe un drum al răzbunării
Filmul Ice Road: Vengeance, pe Prime Video. Liam Neeson în Himalaya, supraviețuire pe un drum al răzbunării
Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei, este acuzată de 11 infracțiuni
Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei, este acuzată de 11 infracțiuni
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sezonul Balanţei aduce noroc din plin pentru aceste zodii. Vor avea o lună cum nici nu au visat
Playtech Știri
Andreea Antonescu, despre operația de lungire a picioarelor. Înălţimea a fost mereu o „problemă” pentru artistă
Playtech Știri
Medana Oprea, poetă premiată la Madrid. A lansat, de curând, al doilea volum de poezii: „Fără sentimentele profunde pe care le am pentru Alin, nu cred că aș fi scris vreodată”. Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...