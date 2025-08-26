Alternativa la Tesla Model 3 – Costă sub 35.000 de dolari și are o autonomie care l-ar face gelos pe Elon Musk

Hyundai pregătește lansarea celui mai ambițios model Ioniq de până acum: Ioniq 3, un rival cât se poate de direct pentru Tesla Model 3.

Detaliile oficiale despre designul mașinii sunt încă limitate, dar informațiile disponibile indică un automobil electric compact care promite tehnologie de vârf la un preț sub 35.000 de dolari, scrie Autoblog.

Acest lucru ar putea transforma segmentul de EV-uri premium compacte, unde Tesla deține în prezent suprematia.

Ioniq 3 va folosi platforma E-GMP a Hyundai, aceeași utilizată pentru Ioniq 6 și alte modele electrice Kia. Platforma permite baterii cu încărcare ultra-rapidă și o eficiență spațială remarcabilă, oferind avantaj competitiv față de alte modele din același segment.

Se estimează că noul Ioniq 3 va fi disponibil cu două opțiuni de baterie: o versiune de bază de 58,3 kWh și o variantă de autonomie lungă de 81,4 kWh, suficientă pentru aproximativ aproximativ 435–610 km.

Performanță și funcții inteligente

Ioniq 3 va fi poziționat sub sedanul Ioniq 6 și crossover-ul Ioniq 5, adresându-se segmentului compact premium, extrem de important pentru piața globală de EV-uri.

Spre deosebire de modele mai accesibile, cum este Kona Electric, Ioniq 3 se bazează pe o platformă dedicată vehiculelor electrice, oferind caracteristici precum sistemul Pleos OS.

Acesta permite actualizări software pe durata de viață a automobilului și funcționalități de tip software-defined vehicle (SDV), permițând proprietarilor să activeze noi opțiuni chiar și după achiziție.

Se estimează că Ioniq 3 va avea tracțiune față și o putere de pornire de aproximativ 201 cai putere pentru versiunile de bază.

Totuși, adevăratul punct forte va fi raportul între tehnologie și preț: dacă Hyundai reușește să ofere tehnologia E-GMP la un pachet sub 35.000 de dolari, va reduce semnificativ prețul în comparație cu Tesla Model 3, care pornește de la aproximativ 42.500 de dolari.

Pentru ca prețul să fie competitiv pe piața nord-americană, producția locală este esențială, evitând astfel tarifele și calificând mașina pentru creditele fiscale federale.

Fabrica Hyundai din Georgia este momentan la capacitate maximă, însă compania va găsi, cel mai probabil, soluții pentru a produce Ioniq 3 în cantități suficiente.

Concurență, dar și potențial de succes

Cu istoricul Hyundai de a oferi vehicule cu raport excelent calitate-preț, Ioniq 3 ar putea reprezenta prima amenințare reală la adresa Tesla Model 3 în segmentul EV-urilor compacte.

Dacă compania reușește să mențină echilibrul între autonomie, tehnologie și preț, Ioniq 3 are șanse să devină un succes global și să transforme dinamica pieței de mașini electrice premium compacte.

În concluzie, Hyundai Ioniq 3 promite să aducă tehnologie de top la un preț accesibil, oferind autonomie generoasă și funcționalități inteligente, iar lansarea sa din septembrie 2025 este așteptată cu mare interes de pasionații de EV-uri din întreaga lume.