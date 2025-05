Alternativa europeană la Starlink, o prioritate majoră pentru Bruxelles. Cum caută UE să fugă de Elon Musk și sateliții lui

Uniunea Europeană se află în plin proces de conturare a unei strategii ambițioase de independență tehnologică, iar una dintre prioritățile momentului o reprezintă dezvoltarea unei rețele proprii de sateliți pentru comunicații securizate. În centrul acestui demers se află compania SES din Luxemburg, care poartă negocieri avansate cu instituțiile europene pentru elaborarea unei alternative fiabile și suverane la serviciile Starlink furnizate de SpaceX, compania lui Elon Musk.

De ce vrea Europa să reducă dependența de Starlink

Încă de la începutul conflictului din Ucraina, infrastructura spațială a jucat un rol esențial în menținerea comunicațiilor în zonele de conflict. Starlink a devenit un simbol al conectivității rapide și eficiente, însă statutul său de rețea deținută și controlată de un actor privat american a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul liderilor europeni. Situația a devenit și mai delicată când au apărut speculații cu privire la posibilitatea limitării accesului Ucrainei la serviciile oferite de rețeaua lui Musk, ceea ce a declanșat o reacție de precauție la Bruxelles.

Astfel, ideea unei alternative europene la Starlink nu mai este doar un obiectiv de autonomie tehnologică, ci și o necesitate strategică. UE își dorește o infrastructură de comunicații prin satelit care să nu fie supusă unor interese comerciale externe sau deciziilor unilaterale ale unor companii din afara spațiului comunitar.

SES, partenerul european cu un portofoliu solid

SES administrează deja o flotă impresionantă de aproximativ 70 de sateliți, dintre care peste 20 operează pe orbită medie (MEO), furnizând servicii de comunicații în bandă largă către clienți instituționali și guvernamentali. Compania are parteneriate active cu NATO și Departamentul Apărării al SUA, ceea ce o plasează într-o poziție privilegiată în negocierile cu Bruxelles-ul.

Adel Al-Saleh, CEO-ul SES, a declarat recent că discuțiile cu UE au depășit faza de dialog preliminar și se axează acum pe construcția unei arhitecturi pe termen lung, complementare cu rețelele deja existente, dar centrate pe interesele strategice ale Europei.

”Nu este vorba doar despre a evita Starlink sau China, ci despre a evita dependența de unul sau doi furnizori. Guvernele vor flexibilitate”, a punctat Al-Saleh într-un interviu pentru Reuters.

Războiul sateliților: Amazon intră în joc

Pe fondul acestor dezvoltări europene, competiția globală în sectorul comunicațiilor satelitare capătă amploare. Amazon a lansat recent, printr-o rachetă Atlas V operată de United Launch Alliance, primii 27 de sateliți din rețeaua Kuiper, o platformă menită să rivalizeze direct cu Starlink. Proiectul prevede lansarea a peste 3.200 de sateliți, plasați pe orbită joasă pentru a asigura conectivitate de mare viteză la scară globală.

Rețeaua Kuiper adaugă presiune în plus asupra Uniunii Europene, care riscă să fie prinsă între doi giganți americani – Musk și Bezos – fără un sistem propriu capabil să asigure securitate și autonomie în comunicare.

Ce urmează pentru Uniunea Europeană

În acest context, dezvoltarea unei constelații europene de sateliți – parte a programului IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) – devine o misiune strategică pentru Bruxelles. Inițiativa își propune să asigure comunicații criptate pentru instituții publice, armată, securitate civilă, dar și să aducă internet în zonele rurale sau slab conectate din Europa.

Alocarea bugetară pentru astfel de proiecte este deja pe masa Comisiei Europene, iar discuțiile cu SES și alți potențiali parteneri ar putea duce la dezvoltarea unei rețele care să devină funcțională în următorii 3-5 ani.

Într-o lume digitală aflată într-o competiție tot mai intensă, controlul asupra infrastructurii critice de comunicații nu mai este un moft, ci un pilon fundamental al suveranității geopolitice. Iar Europa pare decisă să nu rămână în umbra Starlink sau Kuiper, ci să-și creeze propriul drum în spațiul de deasupra Pământului.