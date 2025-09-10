Alternativa „de încredere” la ChatGPT, Gemini și Claude. Ce știm despre Apertus, model AI open-source bazat pe date publice

Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 12:17
de Iulia Kelt

Elveția a prezentat recent Apertus, un model de inteligență artificială open-source, conceput ca alternativă la soluțiile proprietare precum ChatGPT de la OpenAI sau Claude de la Anthropic.

Spre deosebire de modelele comerciale, Apertus își oferă public codul sursă, datele de antrenament, parametrii modelului și detalii complete despre procesul de dezvoltare, toate disponibile pe platforma HuggingFace, scrie publicația The Verge.

Apertus este un model deschis și responsabil, susțin creatorii lui

Numele modelului, Apertus, provine din latină și înseamnă „deschis”, reflectând ambiția dezvoltatorilor de a crea un standard pentru modele AI de încredere și relevante la nivel global.

Modelul a fost antrenat pe peste 1.800 de limbi și este disponibil în două versiuni: cu 8 miliarde sau 70 miliarde de parametri. Potrivit rapoartelor, Apertus este comparabil cu modelul Llama 3 dezvoltat de Meta în 2024.

Proiectul a fost construit pentru a respecta legislația europeană privind drepturile de autor, precum și codul voluntar de practică pentru AI.

Spre deosebire de alte companii din Statele Unite, care au criticat aceste reguli susținând că ar frâna inovația, Apertus a fost conceput să utilizeze exclusiv surse publice și să respecte solicitările site-urilor care optează să nu fie accesate de crawler-ele AI, fără practici de „stealth-crawling”, ceea ce ar da un plus de încredere atunci când vorbim despre transparența inteligenței artificiale sau, cel puțin, așa se speră.

Care este impactul și tot ceea ce se știe despre transparența modelului

Prin publicarea completă a codului și datelor, Apertus oferă comunității AI posibilitatea de a analiza, evalua și adapta modelul în mod transparent, așa cum spuneam anterior.

Abordarea care este una deschisă poate crește încrederea utilizatorilor în AI, mai ales în contextul unei reglementări stricte la nivel european.

Apertus se adresează atât cercetătorilor, cât și dezvoltatorilor care doresc să creeze aplicații AI fără a depinde de furnizori proprietari sau de datele acestora.

Lansarea Apertus evidențiază tendința unor state europene de a promova AI responsabil și accesibil, în paralel cu preocupările privind respectarea legislației privind copyright-ul și protecția datelor.

În plus, proiectul deschide calea pentru o colaborare mai largă între comunitatea open-source și factorii de decizie, oferind o alternativă viabilă și etică la modelele AI comerciale.

