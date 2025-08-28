Alpinista Natalia Nagovitsyna, blocată la 7.200 de metri, a fost declarată moartă după 11 zile de căutări. Apelul disperat făcut de fiul ei

Destinul alpinistei ruse Natalia Nagovitsyna, în vârstă de 48 de ani, s-a frânt pe Vârful Victoriei (Pico Pobeda), cel mai înalt și mai periculos munte din lanțul Tian-Șan, situat la granița dintre Kârgâzstan și China. Sportiva a fost declarată decedată după 11 zile de încercări disperate de salvare, în condiții extreme, la peste 7.200 de metri altitudine.

O coborâre fatală

Totul a început pe 12 august, când Natalia și echipa ei – alcătuită din alpiniști din Rusia, Germania și Italia – se aflau în coborâre de pe vârf. Într-o zonă abruptă, alpinista și-a fracturat un picior, rămânând imobilizată. Colegii săi au improvizat un adăpost într-un cort și i-au lăsat provizii minime, promițând să revină cu ajutor.

Vremea s-a înrăutățit însă brusc, cu ninsori abundente și rafale de vânt, iar unul dintre salvatori, italianul Luca Sinigaglia, a murit din cauza degerăturilor și a unui edem cerebral, după ce încercase de două ori să-i ducă echipament și hrană. Pe 16 august, un elicopter militar a încercat să intervină, dar a fost forțat să aterizeze de urgență la 4.600 de metri, accident în urma căruia trei persoane au fost rănite. Din acel moment, șansele de a ajunge la alpinistă au scăzut dramatic.

Ultimele imagini cu ea în viață

Pe 19 august, o dronă de supraveghere a reușit să identifice locul unde se afla Natalia. În imaginile transmise se vedea clar cum alpinista încă se mișca și chiar făcea semne, semn că supraviețuise deja o săptămână în temperaturi care coborau sub -20°C. Totuși, nicio echipă de salvare nu a reușit să pătrundă până la ea. Vântul violent și furtunile de zăpadă au blocat orice tentativă de apropiere, iar experții au declarat că „niciun om nu poate fi evacuat manual de la acea altitudine, ci doar cu elicoptere speciale, care nu există în Kârgâzstan”.

Cu cortul sfâșiat de vânt și resursele pe terminate, Natalia a fost nevoită să îndure frigul crunt sub o stâncă, până când autoritățile au anunțat suspendarea definitivă a operațiunilor. „Din păcate, nu mai există nicio șansă ca ea să fie în viață”, a transmis Ministerul pentru Situații de Urgență din Kârgâzstan pe 23 august.

Nagovitsyna nu era la prima confruntare cu moartea pe munte. În 2021, și-a pierdut soțul, Serghei, pe vârful Khan Tengri, după ce acesta a suferit un accident vascular cerebral la altitudine. Natalia a refuzat atunci să-l părăsească, rămânând lângă el până în ultimele clipe, în plină furtună de zăpadă. Un an mai târziu, s-a întors pe traseu pentru a-i ridica o placă memorială, considerând muntele locul unde sufletele lor rămăseseră unite.

Mesajul disperat al fiului

Fiul alpinistei, Mihail, în vârstă de 27 de ani, a lansat un apel sfâșietor pe rețelele sociale, cerând continuarea căutărilor. „Mama mea este o sportivă puternică, antrenată. Imaginile cu drona arată că era încă vie, făcea semne. Vă rog să nu opriți operațiunea, am nevoie ca ea să fie adusă acasă”, a scris el, implorând inclusiv autoritățile ruse să intervină.

Din păcate, răspunsul oficial a fost unul categoric: vremea, altitudinea și lipsa echipamentelor fac imposibilă orice misiune de salvare până cel mai devreme în vara anului 2026.