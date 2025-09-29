Alocațiile pentru copii în octombrie 2025: Data exactă la care intră banii pe card

Părinții și tutorii copiilor din România pot fi liniștiți: alocațiile pentru luna octombrie 2025 urmează să fie virate pe carduri, conform calendarului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Plata se va efectua fără întârzieri, iar beneficiarii pot opta și pentru varianta prin mandat poștal.

Când vor fi virate alocațiile copiilor în octombrie 2025

Alocația de stat pentru copii, destinată minorilor cu vârsta de până la 18 ani care au reședința legală în România, va fi virată pe card bancar pe 8 octombrie 2025.

Această dată, considerată zi lucrătoare, asigură un transfer rapid și sigur al sumelor, fără riscul unor întârzieri, astfel încât părinții și tutorii să poată planifica cheltuielile familiei fără griji.

Pentru cei care aleg plata prin mandat poștal, livrarea poate dura câteva zile, în funcție de zona de domiciliu și de infrastructura Poștei Române.

În general, plățile prin poștă se finalizează până la mijlocul lunii, garantând accesul tuturor beneficiarilor la sumele cuvenite. Această flexibilitate oferă părinților libertatea de a alege modalitatea de plată care li se potrivește cel mai bine.

Modificarea adresei sau a contului pentru alocație

În cazul schimbării adresei de domiciliu, părinții care doresc să primească alocația prin poștă trebuie să meargă la Direcția Muncii, birou sau compartiment ”Alocații copii”, având asupra lor copia cărții de identitate cu noua adresă.

Dacă se dorește schimbarea contului în care se virează alocația, este necesar un extras din contul bancar respectiv și depunerea unei cereri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Cererea va permite virarea sumelor în contul specificat de părinți sau tutori, fără a întrerupe accesul la alocație.

Valoarea alocațiilor în octombrie 2025

Conform OUG 156/2024, valorile alocațiilor rămân neschimbate în 2025. Structura sumelor este următoarea:

719 lei pe lună pentru copiii de până la 2 ani, sau până la 3 ani pentru cei cu handicap;

pe lună pentru copiii de până la 2 ani, sau până la 3 ani pentru cei cu handicap; 292 lei pe lună pentru copiii între 2 și 18 ani, inclusiv tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale;

pe lună pentru copiii între 2 și 18 ani, inclusiv tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale; 719 lei pe lună pentru copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Astfel, părinții și tutorii pot planifica din timp cheltuielile lunare și se pot asigura că minorii beneficiază la timp de sprijinul financiar acordat de stat.

Plata alocațiilor pe 8 octombrie oferă stabilitate și predictibilitate, iar variantele prin mandat poștal sau schimbarea contului asigură accesul facil pentru toate familiile din România.