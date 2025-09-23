Alocaţiile ajung mai târziu pentru aceşti beneficiari, în octombrie 2025. Când intră banii pe card

Lună de lună, părinții așteaptă cu interes data la care sunt distribuite alocațiile de stat pentru copii. Sumele, menite să sprijine cheltuielile de creștere și educație ale celor mici, reprezintă un ajutor esențial pentru milioane de familii din România. În octombrie 2025, calendarul de plată respectă tiparul obișnuit, însă sunt câteva detalii importante pe care beneficiarii trebuie să le aibă în vedere.

Sumele acordate copiilor rămân neschimbate

Alocațiile de stat se acordă în continuare diferențiat, în funcție de vârsta copiilor și de situațiile speciale. Pentru micuții de până la doi ani, precum și pentru copiii cu dizabilități între trei și 18 ani, valoarea lunară este de 719 lei. În schimb, pentru copiii între doi și 18 ani, dar și pentru tinerii care continuă studiile liceale sau profesionale chiar și după împlinirea majoratului, cuantumul este de 292 de lei pe lună.

Aceste valori au rămas neschimbate pe parcursul anului 2025, după ce Ordonanța Trenuleț a suspendat o eventuală majorare a sumelor în ianuarie. Ulterior, prin Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 1 august, s-a stabilit că alocațiile vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2025 și în anul 2026.

Data de plată din octombrie 2025

Nu există o zi fixă în fiecare lună pentru transferul alocațiilor, însă experiența ultimilor ani a arătat că părinții primesc banii pe card în jurul datei de 8 a fiecărei luni. Calendarul este influențat de zilele nelucrătoare, precum weekendurile sau sărbătorile legale.

În luna octombrie 2025, ziua de 8 cade într-o miercuri, ceea ce înseamnă că nu vor exista întârzieri în privința distribuirii sumelor. Banii vor fi virați în conturile beneficiarilor conform procedurilor obișnuite.

De regulă, alocațiile intră în conturi în jurul orei 14:00, însă această oră poate varia în funcție de sistemul de procesare al fiecărei bănci. Astfel, unele familii ar putea observa banii disponibili mai devreme sau mai târziu în aceeași zi.

Cei care aleg mandatul poștal vor primi banii mai târziu

Beneficiarii care nu au optat pentru transfer bancar primesc sumele prin mandat poștal. În acest caz, distribuirea durează mai mult, iar părinții trebuie să aștepte câteva zile suplimentare până când alocațiile ajung la domiciliu.

Această modalitate, deși încă utilizată de un număr semnificativ de familii, presupune o întârziere față de plata direct pe card, iar timpul de livrare depinde de programul intern al Poștei Române.

Ultimele modificări aplicate alocațiilor

Cea mai recentă majorare a sumelor a avut loc în ianuarie 2024, când alocațiile pentru copiii între doi și 18 ani, respectiv pentru cei care își continuă studiile liceale sau profesionale, au crescut cu 36 de lei. În același timp, alocațiile pentru copiii cu dizabilități și pentru cei de până la doi ani au crescut cu 88 de lei.

De atunci, cuantumul nu s-a mai modificat, iar părinții au sperat că începutul lui 2026 va aduce o nouă creștere. Totuși, prin legea adoptată în vara anului 2025 s-a stabilit clar că valoarea alocațiilor va rămâne aceeași pentru anul următor.

Alocațiile din luna octombrie 2025 vor fi distribuite conform tiparului obișnuit, fără întârzieri. Părinții care primesc banii pe card se pot aștepta ca aceștia să intre în cont pe 8 octombrie, în timp ce beneficiarii prin mandat poștal vor avea de așteptat câteva zile în plus. Cuantumul rămâne neschimbat, așa cum a fost stabilit prin lege, iar următoarea perioadă nu aduce modificări în ceea ce privește valoarea sprijinului financiar pentru copii.