Alocaţii copii, în 2026. Câţi bani vor primi micuţii anul viitor

Anul 2026 nu aduce veşti bune pentru părinţii care sperau la o nouă creştere a alocaţiilor de stat pentru copii. Potrivit noilor măsuri fiscal-bugetare adoptate de Guvern, sumele primite de copii vor rămâne neschimbate, fiind al doilea an consecutiv în care valoarea acestor drepturi este blocată.

Alocațiile rămân la același nivel și în 2026

Conform Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care urmează să intre în vigoare la 1 august 2025, alocațiile de stat vor fi menținute în 2026 la același nivel aflat în plată în decembrie 2025. Practic, majorarea programată anterior pentru anul viitor nu va mai fi aplicată, continuând astfel politica de înghețare a acestor beneficii.

Această decizie vine după ce, la finalul anului 2024, Ordonanța de urgență nr. 156/2024 – cunoscută sub denumirea de „ordonanța trenuleț” – a suspendat creșterea de 10,4% care fusese anunțată pentru 2025. Ultima ajustare a avut loc în ianuarie 2024, când alocațiile au fost majorate cu 13,8%. De atunci, părinții au sperat la o nouă actualizare, însă Guvernul a ales să prioritizeze alte cheltuieli publice în contextul presiunilor bugetare.

Astfel, în anul 2026, alocațiile de stat pentru copii vor fi următoarele:

719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani, în cazul celor cu handicap);

292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale;

719 lei/lună pentru copiii cu handicap, cu vârsta între 3 și 18 ani.

Legea prevede și menținerea valorii indicatorului social de referință (ISR) la nivelul utilizat în decembrie 2025. Acest indicator influențează direct alte forme de sprijin, precum indemnizația pentru creșterea copilului, ajutorul de șomaj sau anumite pensii. Cu alte cuvinte, înghețarea ISR blochează și majorarea altor beneficii sociale, nu doar a alocațiilor.

Condiții de acordare a alocației

Conform Legii nr. 61/1993, alocația de stat se acordă tuturor copiilor, fără discriminare, inclusiv celor ai cetățenilor străini sau apatrizilor care locuiesc în România împreună cu părinții. Dreptul se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul și se menține până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul tinerilor care urmează cursuri liceale sau profesionale, alocația continuă până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani.

Totodată, pentru copiii aflați în plasament la o familie, persoană, asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial, se acordă o alocație lunară de plasament, calculată ca 1,808 x ISR. În prezent, această sumă este de 1.194 lei.

Alocația este plătită lunar către unul dintre părinți, tutore, asistent maternal sau chiar către copilul de peste 14 ani, cu acordul reprezentantului legal. Beneficiarii au obligația să anunțe în termen de 15 zile orice schimbare legată de componența familiei sau domiciliu, în caz contrar riscând amenzi între 500 și 2.000 de lei.