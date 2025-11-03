Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 15:29
de Daoud Andra

Alocaţii copii, în 2026. Câţi bani vor primi micuţii anul viitor

Social
Alocaţii copii, în 2026. Câţi bani vor primi micuţii anul viitor
FOTO: Arhivă

Anul 2026 nu aduce veşti bune pentru părinţii care sperau la o nouă creştere a alocaţiilor de stat pentru copii. Potrivit noilor măsuri fiscal-bugetare adoptate de Guvern, sumele primite de copii vor rămâne neschimbate, fiind al doilea an consecutiv în care valoarea acestor drepturi este blocată.

Alocațiile rămân la același nivel și în 2026

Conform Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care urmează să intre în vigoare la 1 august 2025, alocațiile de stat vor fi menținute în 2026 la același nivel aflat în plată în decembrie 2025. Practic, majorarea programată anterior pentru anul viitor nu va mai fi aplicată, continuând astfel politica de înghețare a acestor beneficii.

Această decizie vine după ce, la finalul anului 2024, Ordonanța de urgență nr. 156/2024 – cunoscută sub denumirea de „ordonanța trenuleț” – a suspendat creșterea de 10,4% care fusese anunțată pentru 2025. Ultima ajustare a avut loc în ianuarie 2024, când alocațiile au fost majorate cu 13,8%. De atunci, părinții au sperat la o nouă actualizare, însă Guvernul a ales să prioritizeze alte cheltuieli publice în contextul presiunilor bugetare.

Vezi și:
Alocaţie de 1.300 de lei pentru copiii românilor care lucrează în Germania. Minorul poate locui în România

Astfel, în anul 2026, alocațiile de stat pentru copii vor fi următoarele:

  • 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani, în cazul celor cu handicap);
  • 292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale;
  • 719 lei/lună pentru copiii cu handicap, cu vârsta între 3 și 18 ani.

Legea prevede și menținerea valorii indicatorului social de referință (ISR) la nivelul utilizat în decembrie 2025. Acest indicator influențează direct alte forme de sprijin, precum indemnizația pentru creșterea copilului, ajutorul de șomaj sau anumite pensii. Cu alte cuvinte, înghețarea ISR blochează și majorarea altor beneficii sociale, nu doar a alocațiilor.

Condiții de acordare a alocației

Conform Legii nr. 61/1993, alocația de stat se acordă tuturor copiilor, fără discriminare, inclusiv celor ai cetățenilor străini sau apatrizilor care locuiesc în România împreună cu părinții. Dreptul se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul și se menține până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul tinerilor care urmează cursuri liceale sau profesionale, alocația continuă până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani.

Totodată, pentru copiii aflați în plasament la o familie, persoană, asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial, se acordă o alocație lunară de plasament, calculată ca 1,808 x ISR. În prezent, această sumă este de 1.194 lei.

Alocația este plătită lunar către unul dintre părinți, tutore, asistent maternal sau chiar către copilul de peste 14 ani, cu acordul reprezentantului legal. Beneficiarii au obligația să anunțe în termen de 15 zile orice schimbare legată de componența familiei sau domiciliu, în caz contrar riscând amenzi între 500 și 2.000 de lei.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere de Crăciun și Revelion au românii
Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere de Crăciun și Revelion au românii
Cele mai importante filme de la Astra Film Festival pot fi vizionate online: „Portretul unui tată confuz” impresionează prin sinceritate și vulnerabilitate
Cele mai importante filme de la Astra Film Festival pot fi vizionate online: „Portretul unui tată confuz” impresionează prin sinceritate și vulnerabilitate
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
România inaugurează prima fermă de stridii din Marea Neagră: cum arată producția după un an de teste
România inaugurează prima fermă de stridii din Marea Neagră: cum arată producția după un an de teste
Eko Atlantic, „Dubaiul Africii”: mega-orașul construit pe o insulă artificială este aproape finalizat
Eko Atlantic, „Dubaiul Africii”: mega-orașul construit pe o insulă artificială este aproape finalizat
Transfer dosar pensie. Ce faci când schimbi domiciliul
Transfer dosar pensie. Ce faci când schimbi domiciliul
Un muncitor român, blocat sub dărâmături la Roma. Imagini cu prăbuşirea turnului dei Conti. Update
Un muncitor român, blocat sub dărâmături la Roma. Imagini cu prăbuşirea turnului dei Conti. Update
Revista presei
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Povestea nu este una nouă
Playtech Știri
Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați
Playtech Știri
Monica Gabor, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Irinel Columbeanu în timpul vizitei în România
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...