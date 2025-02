Alibaba oferă acces gratuit la modelul său AI pentru generarea de imagini și videoclipuri

Gigantul chinez Alibaba face un pas important în lumea inteligenței artificiale generative, oferind acces gratuit la modelele sale avansate capabile să creeze imagini și videoclipuri realiste din text sau alte imagini. Acest demers vine în contextul unei creșteri a interesului pentru AI open-source, o tendință care devine din ce în ce mai puternică.

Prin această inițiativă, Alibaba nu doar că își consolidează poziția pe piața AI-ului generativ, dar contribuie și la dezvoltarea unui ecosistem de cercetare și inovație mai accesibil. Modelele Wan 2.1 sunt acum disponibile pentru descărcare și modificare, permițând cercetătorilor, companiilor și entuziaștilor AI să le exploreze și să le adapteze la nevoile lor.

Alibaba a anunțat că patru variante ale modelului Wan 2.1, cel mai nou din seria sa de AI generativ, sunt acum open-source. Acestea pot fi accesate și utilizate prin Alibaba Cloud’s ModelScope și platforma Hugging Face, două dintre cele mai populare resurse pentru dezvoltatorii de AI.

Modelele open-source includ:

