Alexandra, tânăra de 17 ani grav rănită în explozia din Rahova, se luptă pentru viață. Rănile suferite după ce a căzut două etaje în gol

La cinci zile după explozia puternică produsă pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, starea de șoc și tristețea continuă să domine cartierul. Deflagrația, care a distrus o parte dintr-un bloc de locuințe, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Printre victime se află și Alexandra Neagu, o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă la spital.

Starea de sănătate a Alexandrei

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie, din cauza unei acumulări de gaze. Deflagrația a fost atât de puternică încât podeaua s-a surpat, iar tânăra a căzut aproximativ două etaje, până la nivelul etajului 5. Când echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au reușit să ajungă la ea, fata era inconștientă și acoperită de moloz. Salvatorii au scos-o dintre ruine și au transportat-o de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Medicii au constatat că adolescenta a suferit fracturi costale și leziuni la nivelul coloanei vertebrale, care îi pot afecta mobilitatea pe termen lung. Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale complexe imediat după internare, iar în prezent este la secția de Terapie Intensivă, sub supravegherea continuă a echipei medicale.

Conform informațiilor transmise de spital, Alexandra este conștientă și cooperantă, fiind detubată după operație și capabilă să comunice cu medicii. Prognosticul rămâne însă rezervat, iar recuperarea se anunță de durată. Familia tinerei a pierdut totul în urma exploziei. Apartamentul lor a fost complet distrus, iar bunurile nu au mai putut fi recuperate. Părinții se concentrează acum pe procesul de recuperare al Alexandrei.

Situația generală după explozie

Explozia din Rahova a afectat grav structura clădirii, iar autoritățile analizează modalitatea prin care pot reface apartamentele distruse. Zeci de locatari au fost evacuați și cazați temporar în spații puse la dispoziție de autorități locale. De asemenea, Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropierea zonei afectate, a suferit avarii la fațadă și ferestre.

Potrivit reprezentanților Spitalului Floreasca, ceilalți pacienți răniți în explozie se află în afara oricărui pericol și urmează să fie externați la sfârșitul săptămânii. Printre persoanele afectate se numără și Dana Ispas, cadru didactic la Școala 280 din București, împreună cu fiica sa. Ambele au scăpat cu viață, însă și-au pierdut locuința.

Apropiații familiilor afectate au deschis conturi pentru donații, pentru a-i ajuta pe cei care au pierdut totul în explozia de vineri. Autoritățile au transmis că statul va suporta cheltuielile pentru reconstrucția apartamentelor, iar foștii proprietari vor putea locui cu chirie acolo, când apartamentele vor fi gata.

